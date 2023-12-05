Urfa dürüm tarifi! MasterChef Urfa dürüm nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Urfa dürüm hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Urfa dürüm hazırladı. Peki, Urfa dürüm nedir? Urfa dürüm nasıl yapılır? Urfa dürüm nedir?

Dürüm lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Urfa dürüm ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Urfa dürüm nasıl yapılır? Urfa dürüm nedir? Urfa dürüm nasıl yapılır, Urfa dürüm yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Urfa dürüm yapıldı, evde klasik Urfa dürüm yapıldı! İşte en güzel Urfa dürüm!

URFA DÜRÜM TARİFİ!

Urfa Ciğer Kebabı İçin Gerekli Malzemeler:

1 kilogram taze kuzu karaciğeri

250 gram kuzu kuyruk yağı

1 yemek kaşığı Şanlıurfa Biberi

10 gram tuz

Odun kömürü

Ciğer kebabı şişleri

Sunumunda:

Közlenmiş taze biber

Kuru soğan

Maydanoz

Nane

Açık ekmek (lavaş) ya da yufka ekmek (sac ekmeği),

Limon

Şanlıurfa Biberi

Ayran

Urfa Ciğer Kebabı Yapılışı:

Kuzu karaciğeri fındık büyüklüğünde küpler halinde doğranır. Kuzuların kuyrukları kuyruklar ciğerlerden biraz daha küçük olacak şekilde doğranır. Kebap şişinden daha ince ve kısa olan özel ciğer kebabı şişlerine; bir ciğer + bir kuyruk + iki ciğer + bir kuyruk + bir ciğer saplanır. Toplamda bir ciğer şişine 4 adet ciğer parçası, 2 tane kuyruk parçası saplanır.

Mangalda önceden hazırlanan odun kömürü ateşi kor haline gelince şişler kor ateş üzerine konulur. Pişme esnasında ciğerlerin üzerine (önceden bir kapta hazırlanarak karıştırılan) Şanlıurfa Biberi ve tuz karışımından serpilerek mangalın üzerine tekrar konur, şişleri çevrile çevrile pişirilir. Pişen ciğerler; açık ekmeğinin (lavaş) veya yufka (sac) ekmeğinin arasına şişler ciğerden çekilerek servis yapılır. Açık ekmek (lavaş) ya da yufka (sac) ekmek ile yapılan dürüme mevsimine göre; maydanoz, kuru soğan, nane, tuz, közlenmiş taze biber (isot) eklenir ve C2000/005 tescil numarasıyla coğrafi işaret olarak tescilli Şanlıurfa Biberi serpilerek (arzuya göre limon sıkılarak) sıcak olarak, kulplu kalaylı bakır tasta sunulan ayran eşliğinde yenilir. Urfa Ciğer Kebabı yapımının ustalık gerektirmesi ve kullanılan Şanlıurfa Biberi'nin kattığı lezzetle tanınmıştır. Üretimdeki ustalık ve yöre insanının kültürüyle iç içe olması sebepleri ile de Şanlıurfa ile özdeşleşmiştir.

Görsel Sahibi : Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü