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Ümit Özdağ'a neden soruşturma açıldı? Ümit Özdağ hakkında soruşturma mı başlatıldı?

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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı ve bu kapsamda Ümit Özdağ'a neden soruşturma açıldı? Sorusu gündeme geldi ve merak edildi. Peki, Ümit Özdağ'a neden soruşturma açıldı? Ümit Özdağ hakkında soruşturma mı başlatıldı?

Ümit Özdağ'a neden soruşturma açıldı? Sorusu, son zamanlarda gündeme gelen haberlerin ardından merak konusu oluyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Sığınmacılara yönelik sert söylemleriyle bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı. Peki, Ümit Özdağ'a neden soruşturma açıldı? Ümit Özdağ hakkında soruşturma mı başlatıldı?

ÜMİT ÖZDAĞ'A NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Zefer Partisi lideri Ümit Özdağ, sosyal medya hesabın kendisi hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Özdağ'ın paylaştığı evraka göre Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aykut Cihangir, soruşturmaya gerekçe olarak "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçları gösterildi.

Özdağ, şu açıklamaları yaptı: "Türkiye'de 13 milyon sığınmacı ve kaçak var. Bunlara on milyarlarca dolar harcadık ve harcıyoruz. Erdoğan'ın yanlışpolitikalarından dolayı ülkemizde emperyalizmin her an istismar edebileceği bir sosyolojik yapı oluştu.Göç enflasyonu azdırdı, pahalılığı ve işsizliği artırdı. Sınırlarımız delik deşik oldu. Gençlerimiz uyuşturucu batağında.Bir çok gencimiz sığınmacılar tarafından öldürüldü. Suriyeliler Türklerde. 3 kat hızlı artıyor. Bunları söylemek ve 13 milyon sığınmacı ve kaçağı geri yollamak için siyasi mücadeleye devam edeceğiz. Beni hapse atmakla korkutamazsınız. Bu güzel ülkenin Lübnan ve Suriye olmaması için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Emir Ceran
Emir Ceran
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Ümit Özdağ 3. Sayfa Gündem Politika Haberler

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