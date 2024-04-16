Fenerbahçe eski kaptanı Ümit Özat'ın kim olduğu merak ediliyor. Futbol dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Ümit Özat'ın nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Ümit Özat kimdir? Ümit Özat nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

ÜMİT ÖZAT KİMDİR?

Ümit Özat, Gençlerbirliği'nde 1995-2000 yılları arasında toplam 166 resmi maçta 14.399 dakika forma giydi. 14 gol attı. Gençlerbirliği forması altında 4 Avrupa Kupası maçında 360 dakika oynadı.

2001-2002 sezonunda Gençlerbirliği'nde ilk önce Bursaspor'a oradan da Fenerbahçe takımına transfer edildi.

Libero mevkiinde görev alan Ümit Özat, Christoph Daum'un Fenerbahçe teknik direktörlüğü sırasında oyun kurucu, ön libero ve en son olarak da sol bek mevkiinde görev verilmiştir. Fenerbahçe'de Roberto Carlos'tan önce sol bek olarak görev yapmıştır. 18 Mart 2003 tarihinde Fenerbahçe takım kaptanlığına getirildi.

Fenerbahçe'deki ilk resmi maçı, 8 Ağustos 2001'de Rangers ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu 1. maçıdır ve bu maçta 8 dakika görev yapmıştır.

25 Mayıs 2007 tarihinde Daum'un çalıştırdığı Bundesliga takımlarından Köln takımına transfer oldu. 2007-2008 sezonunda Köln takımında takım kaptanı oldu.

29 Ağustos 2008 tarihinde oynanan Karlsruhe maçında dili boğazına kaçtı ve sahada yere yığıldı. Alman doktorların başarılı müdahaleleriyle hayata döndü. Futbol hayatına devam edebileceği açıklandı. 11 Kasım 2008 tarihinde saat 5.00 sularında kalp ritmi bozukluğu şüphesiyle tekrar hastaneye kaldırıldı.

14 Mart 2009'da aldığı kararla sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktığını açıkladı. Fenerbahçe'de yardımcı antrenörluk yapmak için aday olmuştu.

Millî takım

53 kez millî takımlara çağrılan Ümit Özat, 12 kez Türkiye U-21, 41 kez de Türkiye formayı giymiş ve bu maçlarda 2 gol atmıştır.

Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı ile 1997 yılında oynanan Akdeniz Oyunları katıldı ve final müsabakasında İtalya Olimpik millî futbol takımına yenilerek ikincilik kazanan kadroda bulundu.

Teknik direktörlük kariyeri

2014-15 sezonu başında PTT 1. Lig ekiplerinden Elazığspor ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Ümit Özat 8 Mart 2015 tarihinde Elazığspor teknik direktörlüğü görevinden istifa etti. Fakat daha sonradan yönetim istifasını kabul etmemiş ve görevine devam etmesi kararı verilmiştir. Özat, 18 Nisan 2015'te Denizlispor maçı sonrası Elazığspor teknik direktörlüğünden istifa etmiştir.

22 Haziran 2015 tarihinde PTT 1. Lig takımlarından Boluspor ile anlaştı. Boluspor'daki teknik direktörlük kariyeri fazla sürmeyen Ümit Özat'ın 14 Temmuzda Boluspor ile sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

19 Temmuz 2015 tarihinde Ümit Özat, PTT 1. Lig takımlarından Samsunspor ile anlaştı.

17 Ocak 2016 tarihinde Süper Lig takımlarından Mersin İdman Yurdu ile anlaştı.

8 Kasım 2016 itibarıyla Gençlerbirliği'nin teknik direktörü oldu. 2017-2018 sezonu başında 3 maçta sadece bir beraberlik alan Özat, takımdan gönderildi. Ancak 12. haftanın sonunda tekrar takımın başına getirildi.

16 Aralık 2019'da 2021 yazına kadar kulüple sözleşme imzalayan Bosna Premier League kulübü Celik Zenica'nın yeni teknik direktörü oldu. İlk resmi maçında Özat'ın ekibi 23 Şubat 2020'de HŠK Zrinjski Mostar'a karşı lig maçında 2-0 mağlup oldu. Celik'ten Haziran 2020'de ayrıldı.

28 Ağustos 2020 tarihinde 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır ancak 13 Aralık 2020'de oynanan Giresunspor-Adana Demirspor maçı sonrası istifasını vererek kulüpten ayrılmıştır.