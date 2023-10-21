Ultimate Fighting Championship (UFC), William Morris Endeavor'un (WME-IMG) sahibi olduğu ve işlettiği Las Vegas, Nevada merkezli Amerikalı karma dövüş sanatları organizasyonudur. Sevenleri ise UFC maçları nereden izlenir? 21 Ekim UFC maçları hangi kanalda, saat kaçta? sorularını araştırıyor.

Şu anda dünyanın en büyük karma dövüş sanatları organizasyonu olan Ufc, elit seviye karma dövüş sanatçılarının çok büyük bir kısmına sahiptir. ABD merkezli Ufc, dünya çapında 12 sikletiyle beraber birleşik karma dövüş sanatları kurallarına bağlı şekilde şovlar düzenlemektedir. Peki, UFC maçları nereden izlenir? 21 Ekim UFC maçları hangi kanalda, saat kaçta?

UFC MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

UFC maçları S Sport Plus'ta ekranlara gelecek.

UFC NEDİR?

Ultimate Fighting Championship (UFC), William Morris Endeavor'un (WME-IMG) sahibi olduğu ve işlettiği Las Vegas, Nevada merkezli Amerikalı karma dövüş sanatları organizasyonudur. Endeavor Group ve TKO Group Holdings tarafından yönetilir. Organize ettiği etkinlikler Türkiye'de S Sport kanalında yayınlanmaktadır.

Şu anda dünyanın en büyük karma dövüş sanatları organizasyonu olan UFC, elit seviye karma dövüş sanatçılarının çok büyük bir kısmına sahiptir. ABD merkezli UFC, dünya çapında 12 sikletiyle beraber birleşik karma dövüş sanatları kurallarına bağlı şekilde şovlar düzenlemektedir. 2018 itibarıyla organize edilen şov sayısı 400'ün üzerindedir. Dana White, 2001'den bu yana organizasyonun başkanlığını yapmaktadır ve onun önderliğinde organizasyon, küresel çapta büyük; multi-milyoner bir işletme haline gelmiştir.

İlk UFC etkinliği 1993 yılında Denver, Colorado'daki McNichols Sports Arena'da düzenlendi. İlk UFC etkinliklerinin amacı minimum kurallarla boks, Brezilya jiujitsusu, sambo, güreş, muay thai, karate, judo ve diğer dövüş sanatları arasında en etkili dövüş sanatını belirlemekti. Daha sonraki etkinliklerde, savaşçılar birden fazla disiplinde etkili teknikleri benimsemeye başladılar, bu da dolaylı olarak bugünkü karma dövüş sanatları olarak bilinen tamamen ayrı bir dövüş sanatının yaratılmasına yardımcı oldu. 2016 yılında UFC'nin ana şirketi olan Zuffa, WME–IMG tarafından yönetilen bir gruba 4.2 milyar dolarlık bedelle satıldı.

Avustralya, Asya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni pazarlarda yaptığı TV anlaşmaları ve büyümeyle beraber UFC popülerliğini yükseltti ve ana akım medyada bulduğu yeri daha da genişletti. 2015 yılında toplam 609 milyon dolar gelir sağlayan organizasyon, 2019 yılından itibaren başlayacak olacak yeni yerel TV hakları anlaşması için ESPN ile 5 yıl için 1.5 milyar dolara anlaştı.

UFC

UFC NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Art Davie, John Milius ve Rorion Gracie'ye "Dünyaların Savaşı" adlı sekiz kişilik eliminasyon usulü ilerleyecek bir tekli turnuva önerdi. Turnuva, Gracie aile tarafından hazırlanan; jiu-jitsu öğrencilerinin karate, kung fu ve kickboks gibi değişik disiplindeki dövüş ustalarını yendiği Gracies in Action video serisinden esinlenmişti. Turnuvada farklı disiplinlerden dövüş sanatları ustaları kuralsız bir şekilde mücadele edecek ve Davie'nin video serisinde izlediği maçların heyecanını yakalamaya ve hatta onları katlamaya çalışacaklardı. Ünlü bir film yönetmeni ve senarist olan Milius, bir Gracie öğrencisi olarak, etkinliğin kreatif direktör olarak hareket etmeyi kabul etti. Davies iş planını hazırladı ve 28 yatırımcı WOW Organizasyona turnuvanın bir TV frençayzı olması için yatırım yaptı.

WOW Organizasyonu, 1993 yılında TVKO (HBO), SET (Showtime) ve Semaphore Eğlence Grubu (SEG) gibi TV ortakları ve PPV yapımcılarıyla görüştü. TVKO ve SET'nin reddetmesine karşın SEG ile anlaşmaya varıldı. Anlaşmanın ardından SEG, video ve film sanat yönetmeni Jason Cusson'la temasa geçerek, etkinlik için bir signatür olarak "Sekizgen"(octagon) ticari markasını tasarladı. Hemen ardından şovun adının Ultimate Fighting Championship olmasına karar verildi.

WOW Organizasyonu ve SEG, 12 Kasım 1993'te Denver, Colorado'daki McNichols Sports Arena'da daha sonra UFC 1 olarak adlandırılan ilk etkinliği organize etti. Şov, spor severlerin 'Bir güreşçi bir boksörü yenebilir mi?' gibi sorularına cevap bulmayı vadediyordu. Çoğu dövüş sanatında olduğu gibi, savaşçılar tipik olarak sadece bir disiplinde becerilere sahipti ve farklı disiplinden rakiplere karşı çok az deneyime sahipti. Turnuvaya kickboksçu Patrick Smith ve Kevin Rosier, savateci Gerard Gordeau, karate ustası Zane Frazier, sumo güreşçisi Teila Tuli, boksör Art Jimmerson, Ken Shamrock ve Brezilya jiu-jitsusunda siyah kuşağı bulunan Royce Gracie katıldı. Royce Gracie'nin BJJ becerileri turnuvaya damga vurdu ve sırasıyla Jimmerson, Shamrock ve Gordeau'yu yenen Gracie ilk turnuvayı kazanan isim oldu. İlk etkinlik 86,592 öde-izle abonesiyle beraber son derece büyük bir başarıya ulaştı.

Organizasyonun ilk dönemlerinde siklet kavramı olmayınca katılımcılar daha büyük ve uzun rakiplerle karşılaşmak zorunda kaldı. Mesela UFC 3 etkinliğinde 1.80 boyundaki Keith Hackney, 2.03 boyundaki Emmanuel Yarbrough ile karşılaşıyordu. Fakat pek çok katılımcı tekniğin hacimden daha önemli olduğunu düşünüyordu. 79 kg dövüşen Royce Gracie'nin ilk dört turnuvanın üçünü kazanması bu düşünceyi kanıtlayan bir sonuç olarak ortaya çıktı.

Organizasyon ilk dönemlerinde, UFC farklı stilleri ve savaşçıları bir araya getirdi. Daha önce katılımcı olan Royce Gracie, Ken Shamrock ve Patrick Smith'in yanı sıra turnuvalarda Dan Severn, Marco Ruas, Gary Goodridge, Don Frye, Kimo Leopoldo, Oleg Taktarov ve Tank Abbott gibi katılımcılar da yer aldı. İlk etkinliklere jiu-jitsunun olmasına rağmen, diğer dövüş stilleri başarılı oldu: önce güreş, sonra grappling, kick boks, boks ve kirli boks ve en sonunda modern karma dövüş sanatları.

Nisan 1995'te Davie ve Gracie haklarını SEG ve WOW Organizasyonuna sattı. Buna karşında Davie şovun komisyoneri olarak görevine Aralık 1997'ye kadar devam etti.