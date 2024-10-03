UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş- Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş- Eintracht Frankfurt maçı nerede oynanacak? Beşiktaş maçında kimler oynayacak? UEFA Avrupa Ligi maçı Beşiktaş- Eintracht Frankfurt arasında, bugün saat 22:00'da TRT1 ekranlarında yayınlanacak. Taraftarlar merakla maç ile ilgili detayları araştııyor. İşte Beşiktaş- Eintracht Frankfurt UEFA Avrupa Ligi maçı ile ilgili merak edilenler haberimizde…

BEŞİKTAŞ-EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş- Eintracht Frankfurt UEFA Avrupa Ligi 3 Ekim Perşembe saat 22:00'de oynanacak. Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek mücadele TRT 1 ekranlarında naklen ve şifresiz yayınlanacak. Mücadele de İskoç hakem John Beaton yer alacak. Beaton'un yardımcılıklarını Daniel McFarlane, David McGeachie üstlenecek.

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMA

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, iyi organize olan bir takımla karşılaşacaklarını belirterek, maça hazır olduklarını ve reaksiyon göstererek puanlar almaya çalışacaklarını söyledi.

EİNTRACHT FRANKFURT AÇIKLAMA

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Dino Toppmöller, özel bir hazırlık yapmadıklarını belirterek, yoğun taraftar baskısına karşı odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

BEŞİKTAŞ-EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Eintracht Frankfurt: Santos, Kristensen, Tuta, Theate, Nkounkou, Knauff, Skhiri, Dahoud, Marmoush, Ekitike, Matanovic