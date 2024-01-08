Kemal Sunal, Ülkü Özen, Turgut Özatay, Nizam Ergüden, Ali Şen ve Reha Yurdakul'un oynadığı, 1981 yapımı Türk filmidir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Üç Kağıtçı filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Üç Kağıtçı filminin konusu ne? Üç Kağıtçı oyuncu kadrosu! Üç Kağıtçı oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde..

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİNİN KONUSU NE?

Rıfkı (Kemal Sunal), ölen babasının mallarını satmak için Almanya'dan köyüne geri döner. Ancak babasından kalan mallar bir hile sonucu akrabası Sabri'ye (Nizam Ergüden) geçmiştir. Rıfkı, dizlerindeki romatizma rahatsızlığı nedeniyle yağmurun ne zaman yağacağını iyi tahmin eden biridir. Köy halkı Arif Efendi adındaki şeyhten medet umar ve yağmur duasına çıkarlar. Ancak Rıfkı bu kişilere yağmurun bugün yağmayacağını söyler. Bu arada Sabri sürekli olarak Rıfkı'nın köyden gitmesi için uğraşmaktadır. Rıfkı güneşli bir günde yağmurun yağacağını söyler, köylüler ona inanmaz ve onunla iddiaya girerler. Sonunda yağmur yağar. Böylece Rıfkı'nın köyde adı birden ermişe çıkar. Rıfkı, artık çok meşhur biridir. Üfürükçülük yapar, evde kalmış yaşlı kadınların kısmetini açar. Kötürümleri üfleyerek ayağa kaldırır. Bu arada bazı çıkarcılar, köyün belediye başkanı seçimlerine Rıfkı'nın girmesini ister. Ancak belediye başkanı olmayı isteyen kasabanın zenginlerinden Satılmış Ağa (Ali Şen) Rıfkı'ya rüşvet teklif eder Rıfkı bu parayı alır ve köylülerin tüm borçlarını öder. Ancak yarıştan çekilmez ve reis adaylığı devam eder. Sonunda Rıfkı reisliği kazanır ve kasabanın belediye başkanı olur. Başkan olduktan sonra mahalleli, esnafın yaptığı yanlışları görür ve tüm sorunları düzeltir. Rıfkı'nın her dediği çıktığı için halk onu tamamen ermiş birisi olarak görür. Rıfkı bir gece rüyasında öleceği saati görür ve bunu halka söyler, herkes Rıfkı'nın dediği saatte öleceğini zanneder ve üzülür.

ÜÇ KAĞITÇI OYUNCU KADROSU!

Kemal Sunal - Rıfkı

Ülkü Özen - Nuriye (ses. Ayşin Atav)

Ali Şen - Satılmış Ağa (ses. Sadettin Erbil)

Turgut Özatay - Armutlulu Hasan (ses. Timuçin Caymaz)

Nizam Ergüden - Sabri (ses. Ünal Gürel)

Reha Yurdakul - Kahveci Rıza (ses. Levent Dönmez)

Hakkı Kıvanç - Mustafa (ses. Devrim Parscan)

Arap Celal - Köylü (ses. Hayri Arlı)

Zeki Sezer - Belediye Memuru Zeki (ses. Devrim Parscan)

Muhteşem Durukan - Durmuş (ses. Metin Çeliker)

Zehra Uçar - Raziye (ses. Güler Ökten)

Renan Fosforoğlu - Ahmet Efendi (ses. Erdoğan Esenboğa)

Yadigar Ejder - Hamza

Zeki Alpan - Arif Efendi (ses. Rıza Pekkutsal)

Haydar Karaer - Bakkal (ses. Ersan Uysal)

Ahmet Turgutlu - Kasap Ali (ses. Zafer Önen)

Ayten Koçak - Çirkin Kız (ses. Fatoş Tez)

İsmail Cavcı - Muhsin