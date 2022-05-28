TV 8.5 ve Exxen TV canlı izle! TV8.5 HD izle! Exxen TV HD izle! Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi yarı final canlı yayın izle! - Haberler

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TV 8.5 ve Exxen TV canlı izle! TV8.5 HD izle! Exxen TV HD izle! Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi yarı final canlı yayın izle!

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TV 8.5 ve Exxen TV canlı izle! TV8.5 HD izle! Exxen TV HD izle! Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi yarı final canlı yayın izle!

Şampiyonlar Ligi final maçı TV 8.5 ve Exxen TV 'de yayınlanacak. Liverpool Real Madrid maçını canlı izlemek isteyen seyirciler, TV 8.5 ve Exxen TV canlı izle! TV8.5 HD izle! Exxen TV HD izle konularını araştırdı. Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi final canlı yayın izle, araştırması yapıyor. Haberimizden TV 8.5 ve Exxen TV canlı izleme linkine

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TV8.5 CANLI İZLE!

EXXEN TV CANLI İZLE!

Yukarıdaki linklerden TV 8.5 ve Exxen TV'yi canlı olarak izleyebilirsiniz. Televizyondan izlemek için TV8.5 frekans bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

TV 8.5 HD FREKANS BİLGİLERİ

• Uydu : TÜRKSAT 4A

• Frekans : 12346

• Polarizasyon : Yatay (H)

• Sembol Oranı : 9600

• FEC : 3/4

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