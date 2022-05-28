TV 8.5 ve Exxen TV canlı izle! TV8.5 HD izle! Exxen TV HD izle! Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi yarı final canlı yayın izle! - Haberler

Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi müsabakası için karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen Liverpool Real Madrid maçı öncesi Liverpool Real Madrid maçı canlı izle linki araştırılıyor. TV 8.5 ve Exxen TV canlı izle! TV8.5 HD izle! Exxen TV HD izle! Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi yarı final canlı yayın izle!

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TV 8.5 HD FREKANS BİLGİLERİ

• Uydu : TÜRKSAT 4A

• Frekans : 12346

• Polarizasyon : Yatay (H)

• Sembol Oranı : 9600

• FEC : 3/4

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