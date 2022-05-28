TV 8.5 ve Exxen TV canlı izle! TV8.5 HD izle! Exxen TV HD izle! Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi yarı final canlı yayın izle! - Haberler

TV 8.5 ve Exxen TV canlı izle! TV8.5 HD izle! Exxen TV HD izle! Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi yarı final canlı yayın izle!
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Yukarıdaki linklerden TV 8.5 ve Exxen TV'yi canlı olarak izleyebilirsiniz. Televizyondan izlemek için TV8.5 frekans bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
TV 8.5 HD FREKANS BİLGİLERİ
• Uydu : TÜRKSAT 4A
• Frekans : 12346
• Polarizasyon : Yatay (H)
• Sembol Oranı : 9600
• FEC : 3/4
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