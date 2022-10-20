TV8 ekranlarında yayınlanacak Tuzak dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Başrollerinde Bensu Soral ve Akın Akınözü'nün yer aldığı Tuzak dizisinin konusu merak konusu oldu. İlk bölümüyle dikkatleri çeken Tuzak dizisinin oyuncuları araştırılmaya başlandı. İzleyiciler, dizinin bölümlerin hangi gün yayınlandığını araştırmakta. Peki, Tuzak dizisi oyuncuları kim, konusu ne? Tuzak hangi gün, saat kaçta? İşte detaylar...

Başrollerinde Bensu Soral ve Akın Akınözü'nün yer aldığı Tuzak dizisinin ilk bölümü yayınlandı. TV8 ekranlarında yayınlanacak Tuzak dizisi konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekti. Yayınlanan ilk bölümüyle adından söz ettiren Tuzak dizisinin konusu merak konusu oldu. İzleyiciler, dizinin bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını araştırmakta. Sosyal medyada gündeme gelen bölümün ardından kullanıcılar, dizinin oyuncularını araştırmaya başladı. Peki, Tuzak dizisi oyuncuları kim, konusu ne? Tuzak hangi gün, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

TUZAK DİZİSİ KONUSU NE?

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamandabütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..

TUZAK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Tuzak dizisinde Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz, Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin yer almaktadır.