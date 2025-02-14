TÜSİAD Başkanı Orhan Turan kimdir, nerelidir? Orhan Turan ne iş yapar?

Türkiye ekonomisinin geleceğine dair yaptığı tespitler ve önerilerle dikkat çeken isimler arasında yer alan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, en son yaptığı açıklamalar ile gündem oldu. Orhan Turan'ın açıklamaları kısa süre içerisinde merak konusu olurken kim olduğu ve ne iş yaptığı da en çok aratılanlar da yer aldı.Peki, Orhan Turan kimdir, nereli ve ne iş yapar? İşte, detaylar…

ORHAN TURAN KİMDİR?

29 Mart 2022 tarihinden itibaren TÜSİAD'ın (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) başkanlık görevini üstlenen Orhan Turan, 1960 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Orhan Turan TÜSİAD

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, eğitimini mühendislik ve işletme alanlarında tamamlayarak iş dünyasında başarılı bir kariyere imza atmıştır. 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Turan, İşletme Yüksek Lisansı'nı Marmara Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Akademik çalışmalara da büyük önem veren Turan, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisansüstü seviyesinde öğrencilere dersler vermiştir. Kariyeri boyunca birçok önemli projeye imza atan Orhan Turan, iş dünyasında sanayi, enerji ve inşaat sektörlerinde yöneticilik yapmış, aynı zamanda girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında aktif çalışmalar yürütmüştür.

Orhan Turan kimdir

ORHAN TURAN HANGİ GÖREVLERDE ÇALIŞTI?

Orhan Turan, sadece iş dünyasında değil, sivil toplum kuruluşlarında (STK) da aktif olarak görev almış ve birçok önemli projede yer almıştır.

1997-1999: Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Üyesi

2007-2011: İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı

2018-2022: TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanlığı

2021-2024: TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Üyesi

2017-2019: TÜSİAD Denetleme Kurulu Başkanlığı

2022-devam ediyor: TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı

ORHAN TURAN HANGİ ÖDÜLLERİ ALDI?

Orhan Turan, 2008 yılında CNNTürk, Milliyet Gazetesi ve Ernst & Young iş birliğiyle düzenlenen Yılın Girişimcisi Yarışması'nda "Yılın Girişimcisi" ödülüne layık görülmüştür. Bu başarı, Turan'ın girişimcilik alanındaki çalışmalarını uluslararası platformlara da taşımıştır. Aynı yıl Monte Carlo'da düzenlenen "Dünya Yılın Girişimcisi" yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.

Girişimcilik, akademik çalışmalar ve STK faaliyetlerindeki başarıları, Orhan Turan'ı Türkiye'nin önde gelen iş insanları arasında özel bir konuma taşımaktadır.

Orhan Turan