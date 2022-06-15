TÜSİAD Başkanı ne dedi? TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ne dedi? TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın açıklaması ne?

TÜSİAD Başkanı ne dedi merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda Türkiye'nin tavrına ilişkin eleştirilerde bulunan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a sert sözlerle yüklendi. Peki, TÜSİAD Başkanı ne dedi? TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ne dedi? İşte detaylar...

TÜSİAD BAŞKANI NE DEDİ?

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD'ın yüksek istişare konseyinde konuşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, rekabetçi kur ve cari fazla politikalarının istenilen sonuçları vermediğini belirterek, geleneksel politikalara dönülmesi gerektiğini ifade etti.

TÜSİAD BAŞKANI ORHAN: AB İLE İLİŞKİLERİMİZİN SORUN OLDUĞU HERKESİN MALUMU

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda Türkiye'nin tavrına ilişkin yorumlarda da bulunan Orhan, "Terörden çok çekmiş, acılar yaşamış bir toplumun hassasiyetlerine dost ve müttefik ülkelerin daha fazla dikkat etmesini istemek elbette Türkiye'nin hakkıdır. Ancak en haklı olduğumuz konularda bile çıkarlarımızı korurken tercih edeceğimiz yöntem amaca varmamızı kolaylaştıracak şekilde formüle edilmelidir. AB ile ilişkilerimizin hayli sorunlu olduğu herkesin malumu. Bu ilişkileri sığınmacı mutabakatına indirgemekten tarafların vazgeçme zamanı gelmiş de geçmektedir" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TÜSİAD BAŞKANI'NA SERT TEPKİ

AK Parti grup toplantısında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı sert sözlerle eleştirdi.

"SEN DAHA ÇIRAKSIN, DÜN BİR BUGÜN İKİ"

"Dış politikada sen bize ders veremezsin" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi, sen daha çıraksın, dün bir bugün iki. Haddini bil! Bunlar akıllarını başlarını almadıkları sürece iktidarın kapısından giremezler, bunu bilmeleri lazım.

"SİZ ONLARIN YANINDA YER ALABİLİRSİNİZ"

Biz dış politikada İsveç ve Finlandiya'ya karşı niye tavır alıyoruz? Sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onlara kapılarımızı mı açacağız? Ey TÜSİAD, siz onların yanında yer alabilirsiniz, biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız.

"GÖRÜYORUM Kİ CHP MERKEZİNDEN İDARE EDİLİYORSUNUZ"

Almanya'da caddelerde Alman polisinin nezaretinde terör örgütleri yürüyüşler yapıyor, Fransa'da İngiltere'de yürüyüşler yapıyorlar... Avrupa'nın bütün ülkelerinde aynı durum... Bunlara karşı sizin menfaatlerinizi korumak için sesimizi çıkarmayacak mıyız? Kusura bakmayın, sizden önce gelen ağa babalarınız da aynı kafadalardı, siz de aynı kafadasınız. TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse, bu iktidarın kapısını hiç çalmasın. Görüyorum ki sizler, aynı merkezden idare ediliyorsunuz. Aynı merkez belli, CHP... Oradan size neyi sufle diyorlarsa o ağızla konuşuyorsunuz. Öyleyse bu kapı, yerli milli duruş sergileyene açıktır, sergilemeyene kapalıdır."

"SİZİN MANTIĞINIZ BU İŞLERİ ALMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Daha önce de çeşitli vesilelerle ifade ettiğim gibi, ülkemizde ekonomik sorunlara teşhis yanlış konduğu için tartışmalar ve çözüm arayışları da yanlış mecrada yürümektedir. Şu an TÜSİAD'ın başındaki, 'İhracat endeksli bir büyüme her şey değildir' diyor. İhracat olmazsa, büyüme olmazsa sen ayakta duramazsın. Bütün bu adımlar CHP ağızı. İhracat olmayacak, büyüme olmayacak, sadece ihracat öyle mi? İthalat seni zaten bitirir, batırır. Böyle şey mi olur? İthalata dayalı bir ihracat dersen bunu aklım alır. Öyle ürünler var ki ithalata dayalıdır. Ama ihracatı bir kenara koyacak olursan o ülke yürümez. Biz bunları yapıyoruz ama sizin mantığınız, sizin anlayışınız bu işleri almaz. Bundan dolayı ikide bir başkan değiştiriyorsunuz. Başka gidecek yeriniz de yok."

"BİZİM KURUMLARIMIZDA AKADEMİSYENLERİN OLMADIĞINI KİM SÖYLÜYOR?"

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan'ın "Ekonomiyi istikrarlı ve sürdürülebilir bir raya oturtabilmek için uzmanların, teknisyenlerin ve akademisyenlerin de görüşlerine kulak vermek gerek" sözlerine de tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'deki enflasyon; kamu maliyesindeki bozulmadan, arzdaki azalma ve talepteki aşırı yükselişten değil de, enerjiden kura kadar farklı sebeplerin ağırlıklı olduğu sorunlardan kaynaklandığı için buna klasik anlayışla çözüm aramak beyhudedir. Diyorlar ki 'Akademisyenleriniz olacak". Bizim kurumlarımızda akademisyenlerimizin olmadığını sana kim söylüyor? Bizim çalışanlarımızın içinde, partimizin içinde akademisyenlerimiz de var. Kim kiminle, nerede, nasıl çalışacağını 20 yıldır ispat etmiş olan bir partiyiz. Bay Orhan bundan sonra hangi akademisyenlerle çalışacağımızı sana sorarız, senin vereceğin isimlerle çalışırız. Kafaya bak, bunlar ne zavallı. Bunların AK Parti'yi tanımayıp, kimi tanıdıkları belli" ifadelerini kullandı.

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