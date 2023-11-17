Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. Sonuçların açıklanmasının ardından TUS sonuçları açıklandı mı? TUS kontenjanları açıklandı mı 2023? soruları araştırıldı.

Her yıl Mart ve Eylül aylarında olmak üzere 2 kez yapılır. ÖSYM'nin Türkiye geneli için Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılan bir sınavdır. 2012 öncesinde TUS yalnızca Ankara'da yapılmaktaydı. Sonuçlar açıklandı ve adaylar TUS sonuçları açıklandı mı? TUS kontenjanları açıklandı mı 2023? sorularına yanıt aradı.

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TUS sonuçları açıklandı. ÖSYM'de yer alan açıklama şöyle oldu:

"01-09 Kasım 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır."

"Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 17 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir."

TUS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TUS 2. dönem sınav sonuçları 17 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'da ÖSYM tarafından açıklanacaktır. TUS sonuçlarını sorgulamak isteyen uzman doktor adayları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden erişim sağlayabilir.

TUS PUAN HESAPLAMA!

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Bilim Sınavı cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunarak, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.Standart puanlar kullanılarak,tıp fakültesi mezunu adaylar için Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (K) ve Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) olmak üzere iki ayrı puan hesaplanacaktır. Tıp fakültesi dışındaki fakültelerden mezun adaylar için ise yalnız T Puanı hesaplanacaktır.

Tıp fakültesi mezunu adayların KTBT veTTBT-1'den aldıkları standart puanların her birinin 0.5 ile çarpılarak toplanmasıyla bu adayların K Puanları; TTBT-1 standart puanının 0.7 ile ve KTBT standart puanının 0.3 ile çarpılarak toplanmasıyla da T Puanları elde edilecektir. Tıp fakültesi dışındaki fakültelerden mezun olan adayların T Puanları ise bu adayların TTBT-1standart puanının 0.7; TTBT-2 standart puanının 0.3 ile çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir