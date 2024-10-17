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Türkiye Vergi Yüzsüzleri listesinde kimler var? İsimler açıklandı mı?

Türkiye Vergi Yüzsüzleri listesinde kimler var? İsimler açıklandı mı?
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Türkiye'deki vergi yüzsüzleri listesi resmi olarak açıklandı. Liste, vergi ödemelerinde düzenli olmayan veya hiç ödeme yapmayan kişi ve kuruluşları içeriyor. Bu kişilerin ve kuruluşların isimleri ve vergi borçları detaylarıyla birlikte açıklandı.

Türkiye genelinde vergi borcunu ödemeyen mükelleflerin yer aldığı "vergi yüzsüzleri listesi" duyurulmaya başladı. Zonguldak'ta yayınlanan ilk listede, vergi borcunu ödemeyen toplamda 57 firma ve şahıs yer alıyor. Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, vergi borçlularının isimleri İl ve İlçe Vergi Dairelerinde askıya çıkarıldı. Bu liste, vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin isimlerinin kamuoyuyla paylaşılması amacıyla oluşturulmuş olup, vatandaşların bilgilendirilmesini hedefliyor. Peki, Türkiye Vergi Yüzsüzleri listesinde kimler var? İsimler açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE VERGİ YÜZSÜZLERİ LİSTESİNDE KİMLER VAR?

ADNAN SARAÇ

Esas Faaliyet Konusu: PAZARLAMA, TOPTAN TİCARET

Borç Tutarı: 13 milyon 611 bin 474.95 TL

HAMİT ASLAN

Esas Faaliyet Konusu: ALIM SATIM, EMLAK KOMİSYONCULUĞU

Borç Tutarı: 6 milyon 44 bin 360.86 TL

MUSTAFA AYDOĞAN

Esas Faaliyet Konusu: ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ DALLARINDA TOPTAN TİCARET

Borç Tutarı: 32 milyon 46 bin 929.72 TL

ZEKİYE BAYSAL

Esas Faaliyet Konusu: KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İMALATI

Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 898.21 TL

MEHMET KAZIM

Esas Faaliyet Konusu: MAĞAZACILIK

Borç Tutarı: 6 milyon 591 bin 666.53 TL

MUSTAFA HÜSEYİN HOCAOĞLU

Esas Faaliyet Konusu: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Borç Tutarı: 5 milyon 47 bin 880.21 TL

SÜLEYMAN AKIN YİĞİT

Esas Faaliyet Konusu: TOPTAN İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARETİ

Borç Tutarı: 8 milyon 113 bin 892.71 TL

MEHMET HAKAN OĞUZ

Esas Faaliyet Konusu: GIDA VE NAKLİYAT

Borç Tutarı: 5 milyon 953 bin 846.32 TL

ALİ SÖNMEZ

Esas Faaliyet Konusu: SANAYİ MAKİNELERİ TİCARETİ

Borç Tutarı: 7 milyon 564 bin 073.23 TL

YUSUF CEMALİ KILANCI

Esas Faaliyet Konusu: İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME

Borç Tutarı: 10 milyon 974 bin 989.41 TL

EMİNE SULTAN BOZDEMİR

Esas Faaliyet Konusu: TOPTAN PERAKENDE TİCARET

Borç Tutarı: 9 milyon 748 bin 647.11 TL

MAHMUT YILMAZ

Esas Faaliyet Konusu: GIDA VE LOJİSTİK

Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 899.32 TL

İBRAHİM ŞAHİN

Esas Faaliyet Konusu: OTEL İŞLETMECİLİĞİ

Borç Tutarı: 6 milyon 788 bin 213.92 TL

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