Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği tarafından düzenlenen Turizm Yatırım Forumu 2023 İstanbul'da gerçekleştirildi

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından düzenlenen Turizm Yatırım Forumu 2023 (TIF2023) İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İstanbul Valisi Davut Gül, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Yardımcısı Ali İhsan Güngör, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, TTYD Başkanı Oya Narin ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol katıldı.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından düzenlenen Turizm Yatırım Forumu 2023 (TIF2023) İstanbul'da gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İstanbul Valisi Davut Gül, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Yardımcısı Ali İhsan Güngör, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, TTYD Başkanı Oya Narin ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol katıldı.

Etkinlikte, markalaşma konusu öne çıkarken TIF2023'ün turizm yatırımlarının dünyaya entegre edilmesi, işbirliği imkanları sunması ve yeni dönem turizm eğilimlerini belirlemeye yardımcı olması nedeniyle Türkiye ve dünya turizm endüstrisinin en dikkat çekici adreslerinden birisi haline gelmeyi başardığına vurgu yapıldı.

Açıklamada açılış konuşmasına yer verilen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Turizmin ülke için stratejik sektör olarak belirlendiğini vurgulayan Alpaslan, turizm yatırımları için mevzuat değişikliklerine de değinerek, bu konudaki çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini, bugün Türkiye'nin 200 ülkede tanıtım yaptığını aktardı.

İstanbul Valisi Davut Gül de etkinliği takip edeceğini ve TIF2023'te ortaya çıkacak yol haritasını hayata geçirmek için çalışacaklarını kaydetti.

Turizm yatırımları için GYO modeli önemli

SPK Başkan Yardımcısı Ali İhsan Güngör de kurum olarak görevlerinin finansla sınırlı olmadığını belirterek, "Bize düşen görev, turizm sektörüne gerekli desteği vermek. Bunun içinse bireysel ve kurumsal yatırımcılara yatırım bulma konusunda yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul'da 19 turizm şirketinin işlem gördüğünü kaydeden Güngör, finansmana erişim konusunda GYO modelinin önemine dikkati çekti. Güngör, bu sayede halkın da bu modelle elde edilen gelirden faydalanabileceğini vurguladı.

Yabancı yatırımcılar için Türkiye'nin dört değer önerisi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat da Türkiye'nin krizlere dayanıklılığını anlatarak, bu konunun yabancı yatırımcılar için çok önemli olduğunu ve yatırımcıların Türkiye'nin bu yönünden çok etkilendiğini belirtti.

Polat, Türkiye'yi yabancı yatırımcılara tanıtırken kullandıkları en önemli argümanların Türkiye'nin yılda ortalama yüzde 5,4 büyümesi, nitelikli iş gücü, Türkiye'nin reform ajandası ve altyapı ile lojistik üssü özelikleri olduğunun altını çizdi.

2033'te 135 milyar dolar hedefi

TTYD Başkanı Oya Narin de Türkiye'nin bugün dünyada ilk 4 destinasyon arasına girdiğini, bu durumu devam ettirmek için rekabet gücünün yüksek tutulması gerektiğini vurgulayarak, yatırımların çeşitlendirilmesinin önemine değindi.

Narin, Türkiye'nin bulunduğu noktada stratejik sektör olarak nitelendirilen turizme Orta Vadeli Program'da (OVP) çok önemli bir cari dengeyi sağlama hedefi verildiğini kaydederek, "Yaptığımız projeksiyonlar, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk 10 yılında doğru politikalar ve anlamlı müdahalelerle 2033'te GSYH'nin yüzde 7,5'i olarak hesapladığımız 135 milyar dolar seviyesine ulaşabileceğini gösteriyor. Bu da cari işlemler dengesini ciddi boyutta iyileştirecektir." değerlendirmesini yaptı.

TTYD Başkanı Narin, markalaşma konusuna da dikkati çekerek, ulusal ve uluslararası markaların konaklama işletmeciliğinde daha fazla yer almasının sektörün büyümesine katkı yapacağını aktardı.

Narin, ayrıca Türkiye'nin turizm işletmeciliğinde rüştünü ispatladığını ve hemen her segmentte misafirlerini ağırladığını anlatarak, TTYD üyelerinin Türkiye'de bugüne kadar yapılan 120 milyar dolarlık yatırımın yarısını gerçekleştirdiğini, turizm yatırımcılarının yeni ve daha iyi ürünlerle ülke turizmini yukarıya çıkarmakta kararlı olduğunu vurguladı.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da ülkenin turizmde sahip olduğu potansiyele işaret ederek, turizmde büyüme sürecinde markalaşmanın kritik olduğunu kaydetti.