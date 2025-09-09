2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda heyecan dorukta. A Milli Erkek Basketbol Takımı, son 16 turunda İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Bu galibiyet, takımın turnuva boyunca gösterdiği istikrarlı performansın bir göstergesi olurken, bir sonraki rakip Polonya oldu. Peki, Türkiye - Polonya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroBasket 2025 Çeyrek Final maçının detayları...

TÜRKİYE – POLONYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye – Polonya çeyrek final maçı, 9 Eylül 2025 Salı günü oynanacak. Maçın oynanacağı şehir ise Letonya'nın başkenti Riga. Karşılaşma, Avrupa'nın en modern salonlarından biri olan Arena Riga'da gerçekleşecek. Bu tarihi karşılaşma, 12 Dev Adam'ın yarı final yolunda vereceği en kritik sınavlardan biri olacak.

TÜRKİYE – POLONYA BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği Türkiye – Polonya çeyrek final maçı, 9 Eylül 2025 Salı günü saat 17:00'de başlayacak. Yerel saat farkı nedeniyle Türkiye saatiyle izlenecek bu karşılaşma, akşam saatlerine denk gelmeden başlamış olacak.

Bu saat aralığı, takımın dinlenme süresi ve Avrupa genelindeki prime time yayın politikalarına göre belirlendi. Aynı zamanda basketbol izleyicisinin yoğun olduğu bir zaman dilimi seçilerek tribün ve ekran başı ilgisi maksimuma çıkarılmak isteniyor.

TÜRKİYE – POLONYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Türkiye Basketbol Federasyonu ve yayıncı kuruluş TRT arasındaki anlaşma gereği TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. TRT, EuroBasket 2025'in tüm aşamalarında A Milli Takım'ın maçlarını naklen yayınlama hakkına sahip.

TRT Spor'un bu karşılaşma için özel analiz programları ve maç önü/maç sonrası yayınlar yapması da bekleniyor. Bu da izleyicilere sadece maç değil, teknik değerlendirmelerle zenginleştirilmiş bir yayın deneyimi sunacak.

Ayrıca, TRT Spor'un internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de canlı izleme imkânı bulunuyor. Yani Türkiye – Polonya maçı yalnızca televizyondan değil, dijital mecralardan da takip edilebilecek.

EUROBASKET 2025 ÇEYREK FİNAL NE ZAMAN?

EuroBasket 2025, FIBA tarafından organize edilen ve Avrupa kıtasının en prestijli basketbol turnuvası olarak kabul edilen organizasyondur. Turnuvanın çeyrek final aşaması, 9 Eylül Salı ve 10 Eylül Çarşamba günleri oynanacak dört maçla birlikte başlıyor.

Türkiye – Polonya karşılaşması, çeyrek final aşamasının açılış mücadelesi konumunda. Bu da, Avrupa genelindeki basketbol medyasının dikkatini bu maça çevirmesine neden oluyor. Öne çıkan diğer çeyrek final maçları arasında İspanya – Fransa ve Sırbistan – Almanya gibi mücadeleler de yer almakta.

Riga'nın ev sahipliğinde oynanacak bu turlar, basketbolun taktiksel ve fiziksel sınırlarının zorlandığı, heyecanın doruk yaptığı maçlara sahne olacak. Kazananlar, doğrudan yarı finale yükselecek.

TÜRKİYE BASKETBOL ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Basketbol Takımı'nın çeyrek finaldeki mücadelesi, net olarak planlandı:

Tarih: 9 Eylül 2025 Salı

Saat: 17:00

Stadyum: Arena Riga – Riga, Letonya

Yayın: TRT Spor (Canlı)

Bu karşılaşma, sadece bir çeyrek final maçı değil; aynı zamanda Türk basketbolunun Avrupa'daki yeniden yükselişini tescilleyebileceği tarihi bir viraj. Takımın kadrosunda yer alan genç ve dinamik oyuncuların, Polonya karşısında gösterecekleri performans hem bu turnuva hem de 2026 olimpiyat elemeleri açısından belirleyici olabilir.

ÜRKİYE – POLONYA BASKETBOL MAÇINA DOĞRU: TAKIM ANALİZİ VE BEKLENTİLER

Türkiye

İsveç karşısında 85-79 kazanılan maçta Alperen Şengün ve Onuralp Bitim gibi yıldız oyuncular öne çıktı. Türkiye'nin oyun stratejisi genellikle hızlı hücumlar, sağlam dış şutlar ve pota altındaki fiziksel üstünlük üzerine kurulu.

Polonya

Polonya ise güçlü savunma yapısıyla dikkat çekiyor. Özellikle set hücumlarında başarılı olan Polonya, bireysel savunma disiplinine sahip bir takım. Türkiye'nin bu sert savunma yapısını çözebilmesi için yüksek yüzdeli üçlük isabetine ihtiyaç duyacağı kesin.

12 DEV ADAM YENİDEN TARİH YAZMAYA HAZIR

Türkiye – Polonya çeyrek final maçı, sadece bir maçtan ibaret değil. Bu mücadele, yıllardır altyapıya yapılan yatırımların meyvesini verme zamanı. Genç jenerasyonun sahada göstereceği performans, hem bugünü hem geleceği şekillendirecek.

Maçın saati, yayını, rakibi ve sahası netleşti. Şimdi gözler 9 Eylül 2025 Salı gününe çevrildi. 12 Dev Adam, Avrupa'da yeniden devleşmeye hazırlanıyor.