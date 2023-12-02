2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura töreni, Almanya'da gerçekleştirildi. A Milli Takımımız EURO 2024'te F Grubu'nda rakipleri belli oldu. Peki, Türkiye'nin rakipleri belli oldu mu? EURO 2024 Türkiye'nin rakipleri kim, hangi takımlar?

Türkiye'nin rakipleri belli oldu mu? EURO 2024 Türkiye'nin rakipleri kim, hangi takımlar?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura töreni, Almanya'da gerçekleştirildi. A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Bu kapsamda merak edilmekte olan Türkiye'nin rakipleri belli oldu mu? Sorusu yanıt buldu. Peki, Türkiye'nin rakipleri belli oldu mu? EURO 2024 Türkiye'nin rakipleri kim, hangi takımlar?

TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?

A Milli Takımımız EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz ve Çekya ile eşleşirken son rakip, play-off'tan belli olacak.

A GRUBU: Almanya, Macaristan, İskoçya, İsviçre

B GRUBU: İspanya, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya

C GRUBU: İngiltere, Danimarka, Slovenya, Sırbistan

D GRUBU: Fransa, Avusturya, Hollanda, Play-off kazananı (A Kazananı) / Polonya, Galler, Finlandiya, Estonya

E GRUBU:Belçika, Romanya, Slovakya, Play-off kazanını (B kazananı) /İsrail, Bosna Hersek, Ukrayna, İzlanda

F GRUBU: Portekiz, Türkiye, Çekya, Playoff kazananı (C kazanan) / Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg

EURO 2024 Fikstürümüz

18 Haziran, Playoff C, Dortmund

22 Haziran, Portekiz, Dortmund

26 Haziran, Çekya, Hamburg