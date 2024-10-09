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Türkiye maçı ne zaman? Karadağ-Türkiye Milli maç nerede, ne zaman, saat kaçta?

Türkiye maçı ne zaman? Karadağ-Türkiye Milli maç nerede, ne zaman, saat kaçta?
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Karadağ-Türkiye Milli maç nerede, ne zaman, saat kaçta? Türkiye maçı ne zaman? Türkiye- Karadağ maçı nerede oynanacak? UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında Karadağ ile karşılaşacak. Şu ana kadar oynanan 2 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alan Türkiye grupta 4 puanla lider durumda. Peki Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Karadağ maçı nerede oynanacak? Türkiye Karadağ maçını TV'den izlemek isteyen futbol severler Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda yayınlanacak merak ediyor. Türkiye Karadağ maçı TRT 1'de mi TV8'de mi merak ediliyor. İşte Türkiye maçı ile ilgili merak edilenler haberimizde…

TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Bu karşılaşma sonrası Milli Takım İzlanda ile mücadele edecek.

Türkiye maçı ne zaman? Karadağ-Türkiye Milli maç nerede, ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Karadağ maçı, 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak ve TV8 ile Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Türkiye maçı ne zaman? Karadağ-Türkiye Milli maç nerede, ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI KADRO

Karadağ ve İzlanda mücadelelerinin 28 kişilik aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yunus Akgün (Galatasaray)

Türkiye maçı ne zaman? Karadağ-Türkiye Milli maç nerede, ne zaman, saat kaçta?

Betül Cirit
Betül Cirit
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