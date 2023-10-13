EURO 2024 kapsamında oynanacak olan Türkiye Letonya maçı hakkında canlı izleme bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maç, pazar akşamı saat 21.45'te başlayacak ve Konya'da oynanacak. Maçın canlı yayını, S TRT 1'de gerçekleştirilecek. Tüm futbolseverlerin maçı canlı izlemek için gerekli bilgiler haberimizde bulunmaktadır.

Türkiye Letonya maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler Türkiye Letonya maçı canlı izle araştırması yapıyor. Türkiye Letonya maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. Peki Türkiye Letonya maçı ne zaman saat kaçta? EURO 2024 Türkiye Letonya maçı TRT 1'de mi? Detaylar...

TÜRKİYE LETONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye Letonya maçı saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Letonya maçı bu akşam saat 21.45'te oynanacak.

TÜRKİYE LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Letonya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Letonya maçı Konya'da, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE LETONYA MAÇI CANLI İZLE

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