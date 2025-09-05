Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Gözler ikinci maçta!

Türkiye, gruba Gürcistan deplasmanı ile başladıktan sonra iç sahada İspanya'yı konuk ediyor. Bu maç, 2025 sonbaharındaki turnuvanın en dikkat çeken mücadelelerinden biri olacak. Peki, Türkiye- İspanya milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye İspanya maçı hangi statta, hangi hakem tarafından yönetilecek? Maça dair tüm detaylar haberimizde...

TÜRKİYE-İSPANYA MİLLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati resmi açıklamalara göre 21.45 olarak belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu ve spor medyasının paylaşımları, bu kritik maçın akşam saatlerinde başlayacağını doğruluyor.

TÜRKİYE-İSPANYA MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ne yazık ki, şu an itibarıyla maçın hangi TV kanalı üzerinden yayınlanacağına dair resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu tür yayın hakları genellikle turnuva yaklaşırken açıklanır. Medya kuruluşları ve TFF'nin resmi iletişim kanallarını takip ederek bu bilgiyi yakın zamanda edinebilirsiniz.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Finallerin coşkusunu yaşayacağımız adres: MEDAŞ? Konya Büyükşehir Stadyumu. Karşılaşma, bu modern tesislerde, A Milli Takım'ın unutulmaz anılara ev sahipliği yapan Konya'da gerçekleşecek.

Bu stadyumda milliler daha önce 7'si resmi, 1'i özel olmak üzere toplam 8 maça çıktı; bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşandı.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Sahada düdüğü çalacak isim belli oldu: İngiliz hakem Michael Oliver. FA (İngiltere Futbol Federasyonu) mensubu Oliver, daha önce A Millî Takım'ın iki farklı maçında görev alarak takımımıza karşı sürpriz sonuçlara ev sahipliği yaptı.

Oyun yönetiminde Oliver'ın yardımcıları Stuart Burt ve James Mainwaring olacak. Dördüncü hakem görevini Christopher Kavanagh üstlenirken, VAR'da Jarred Gavan Gillett; AVAR'da ise Darren England yer alacak.