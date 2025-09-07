Türkiye İspanya ilk 11'leri açıklandı! İşte, Türkiye İspanya maç kadrosu!

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Zorlu maçta İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'e yan hakemler Stuart Burt ve James Mainwaring eşlik edecek. İşte, Türkiye İspanya maç kadrosu!

9 YIL SONRA YENİDEN RAKİP

Gürcistan deplasmanında aldığı 3 puanla elemelere moralli başlayan A Milli Takım, ikinci sınavında Konya'da İspanya'yı ağırlayacak. İki ülke, yaklaşık 9 yıl aradan sonra tekrar karşı karşıya gelecek.

TARİHTE İSPANYA AVANTAJLI

Türkiye ile İspanya bugüne dek 11 kez karşılaştı. Bu maçların 2'si hazırlık mücadelesi olurken, geri kalanında resmi turnuva heyecanı yaşandı. 6 kez sahadan galip ayrılan taraf İspanya olurken, 4 maç berabere sonuçlandı. Türkiye ise yalnızca 1 kez zafer sevinci yaşayabildi. Taraflar son olarak 2016 Avrupa Şampiyonası'nda kozlarını paylaşmış, İspanyollar 3-0'lık skorla üstünlük sağlamıştı.

71 YIL SONRA BİR İLK PEŞİNDE

Ay-yıldızlılar, İspanya'ya karşı tek galibiyetini 1954 Dünya Kupası Elemeleri'nde İstanbul'daki İnönü Stadı'nda 1-0'lık skorla elde etmişti. O dönem oynanan üç maçın ardından kura çekimiyle Dünya Kupası bileti Türkiye'ye gitmişti. Milliler, 71 yıl sonra bu tarihi başarıyı tekrar etmek istiyor.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun kritik mücadelesinde Türkiye ile İspanya karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TV8, CBC Sport ve Exxen platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TV8 YAYIN DETAYLARI

TV8; Digiturk 28, D-Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29 ve Vodafone TV 28 numaralı kanalların yanı sıra Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz izlenebilecek.

EXXEN YAYINI

Exxen kullanıcıları karşılaşmayı hem Türksat uydusu hem de çevrim içi platform aracılığıyla şifreli şekilde takip edebilecek.

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Türkiye ile İspanya arasındaki mücadele, 7 Eylül Pazar günü oynanacak. Başlama düdüğü saat 21.45'te çalacak.

MAÇIN STADI

Zorlu randevuya Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ev sahipliği yapacak.

RÖVANŞ TARİHİ

Türkiye ile İspanya, grup aşamasında bir kez daha sahaya çıkacak. Rövanş mücadelesi 18 Kasım 2025'te oynanacak.

TÜRKİYE İSPANYA İLK 11'LERİ: