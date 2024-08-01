Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçı kaç kaç bitti? Türkiye maçı kazandı mı? Filenin Sultanları çeyrek finale yükseldi mi?
Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti arasında oynanan futbol maçının sonucu merak ediliyor. Fransa'da devam eden Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, A Milli Kadın Voleybol Takımımız C Grubu'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Maçta Türk taraftarlar, milli takımımıza büyük destek verdi ve coşkulu tezahüratlarla takımlarını yalnız bırakmadı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçı kaç kaç bitti? Türkiye maçı kazandı mı?
TÜRKİYE- DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale kaldı.
TÜRKİYE MAÇI KAZANDI MI?
Türkiye Dominik Cumhuriyetiyle oynadığı 2. grup maçını 3-1 kazandı.
?? Filenin Sultanları çeyrek finalde!— Team Türkiye (@TeamTurkiye) August 1, 2024
Kadın Milli Voleybol Takımımız, #Paris2024?Olimpiyat Oyunları'nda C grubunda oynadığı ikinci maçta Dominik Cumhuriyeti'ni 21-25, 25-18, 25-22 ve 25-15'lik setlerle 3-1 yenerek ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı ve çeyrek finale… pic.twitter.com/OegnCL6NpP