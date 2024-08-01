Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçı kaç kaç bitti? Türkiye maçı kazandı mı? Filenin Sultanları çeyrek finale yükseldi mi?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçı kaç kaç bitti? Türkiye maçı kazandı mı?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale kaldı.

Türkiye Dominik Cumhuriyetiyle oynadığı 2. grup maçını 3-1 kazandı.

?? Filenin Sultanları çeyrek finalde!



Kadın Milli Voleybol Takımımız, #Paris2024?Olimpiyat Oyunları'nda C grubunda oynadığı ikinci maçta Dominik Cumhuriyeti'ni 21-25, 25-18, 25-22 ve 25-15'lik setlerle 3-1 yenerek ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı ve çeyrek finale… pic.twitter.com/OegnCL6NpP