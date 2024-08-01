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Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçı kaç kaç bitti? Türkiye maçı kazandı mı? Filenin Sultanları çeyrek finale yükseldi mi?

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Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti arasında oynanan futbol maçının sonucu merak ediliyor. Fransa'da devam eden Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, A Milli Kadın Voleybol Takımımız C Grubu'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Maçta Türk taraftarlar, milli takımımıza büyük destek verdi ve coşkulu tezahüratlarla takımlarını yalnız bırakmadı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçı kaç kaç bitti? Türkiye maçı kazandı mı?

TÜRKİYE- DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale kaldı.

Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçı kaç kaç bitti? Türkiye maçı kazandı mı? Filenin Sultanları çeyrek finale yükseldi mi?

TÜRKİYE MAÇI KAZANDI MI?

Türkiye Dominik Cumhuriyetiyle oynadığı 2. grup maçını 3-1 kazandı.

Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçı kaç kaç bitti? Türkiye maçı kazandı mı? Filenin Sultanları çeyrek finale yükseldi mi?

Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçı kaç kaç bitti? Türkiye maçı kazandı mı? Filenin Sultanları çeyrek finale yükseldi mi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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