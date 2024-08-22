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Türkiye'de mesai saatleri değişti mi? 2024 mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı?

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2024 mesai saatleri değişti mi, değişecek mi? Çalışma saatleri uzayacak mı, kısalacak mı? Türkiye'de mesai saatleri değişiyor mu? İş Kanunu'nda değişiklik için çalışmalarına hız veren hükümet, kamuda 'esnek çalışma' modelini 4 ayrı formülle masaya yatıracak. Bu değişiklik görüşmeleri ise gündemde çalışan tüm vatandaşların merak ettiği ve araştırdığı konulardan oldu. Peki mesai saatleri düşecek mi?

Türkiye'de mesai saatleri değişti mi? 2024 mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatleri uzuyor mu, kısalıyor mu? Esnek çalışma ve mesai saatleriyle ilgili düzenleme bir süredir hükümetin gündeminde… Çalışma saatlerinde yapılması planlanan düzenlemeler ile ilgili son durum okurlar tarafından merak ediliyor. İşte mesai saatleri değişikliği ile ilgili yapılmış yada yapılacak değişiklikler haberimizde…

TÜRKİYE'DE MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

İş Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin 4 ayrı formül üzerinde çalışılacağı öğrenildi. Buna göre çalışmaların; "Uzaktan çalışma modeli, Kısmi çalışma modeli, Değişken zamanlı çalışma modeli ve Akademik eğitim amaçlı çalışma modeli" başlıkları üzerinden gidileceği vurgulandı. Esnek çalışma modelinin çağın mesleklerine göre uyarlanacağı, her meslek grubunu kapsamayacağı ifade ediliyor. Burada İş Kanunu'nun günümüz şartlarına göre yeniden şekilleneceği belirtilirken, değişik formüllerin de değerlendirileceği dile getiriliyor. Esnek çalışma modelinin örneğin bazı mühendislik dallarında, çağın mesleği haline gelen ve daha çok gençlerin alanı olan dijital alanların kullanıldığı meslek gruplarını kapsayacağı belirtiliyor.

Türkiye'de mesai saatleri değişti mi? 2024 mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı?

ÇALIŞMA SAATLERİ KISALACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri; Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Malazgirt'e gidecek. Buradaki etkinliklerin ardından kabine Ahlat'ta toplanacak. Kabine toplantısında, Ekim ayında Meclis gündemine gelecek olan başta İş Kanunu, Rekabet Kanunu, 10. Yargı Paketi, Vergi Reformu kanunlarında değişiklik yapılacak yasal düzenlemelerin gündem maddeleri arasında yer alacağı öğrenildi.

Betül Cirit
Betül Cirit
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