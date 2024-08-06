Türkiye-Çin maç özeti, kaç kaç bitti? Türkiye-Çin çeyrek final voleybol maçını kim kazandı? Türkiye-Çin voleybol maç sonucu nedir?

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TÜRKİYE-ÇİN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar Çeyrek Final maçında Filenin Sultanları, Çin ile mücadele ediyor. Mücadelenin il setini Çin önde bitirdi. İkinci seti ise Türkiye önde bitirdi.

1. Set: 23-25

2. Set: 25-21

TÜRKİYE-ÇİN KADIN VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Türkiye-Çin voleybol maçı saat 10:00'da başladı.

TÜRKİYE-ÇİN VOLEYBOL MAÇ SONUCU NEDİR?

Bugün Türkiye ile Çin çeyrek finalde mücadele ediyor. İlk seti Çin önde bitirirken ikinci seti Türkiye önde tamamladı.

TÜRKİYE-ÇİN ÇEYREK FİNAL MAÇI CANLI İZLE