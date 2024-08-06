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Türkiye-Çin maç özeti, kaç kaç bitti? Türkiye-Çin çeyrek final voleybol maçını kim kazandı? Türkiye-Çin voleybol maç sonucu nedir?

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Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar Çeyrek Final'de Türkiye-Çin kadın voleybol maçını kim kazandı ve Türkiye-Çin maçı kaç kaç bitti merak ediliyor. Türkiye-Çin voleybol maç sonucu nedir ve Türkiye-Çin maçı kaç kaç bittiği araştırılıyor. Peki, Türkiye-Çin maçı kaç kaç bitti? Türkiye-Çin kadın voleybol maçını kim kazandı? Türkiye-Çin voleybol maç sonucu nedir?

Türkiye-Çin maçı kaç kaç bitti ve Türkiye-Çin kadın voleybol maçını kim kazandı soruları gündeme geliyor. Türkiye-Çin voleybol maç sonucu nedir ve Türkiye-Çin maçı kaç kaç bittiği merak ediliyor. Türkiye-Çin maçı kaç kaç bitti? Türkiye-Çin kadın voleybol maçını kim kazandı? Türkiye-Çin voleybol maç sonucu nedir? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE-ÇİN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar Çeyrek Final maçında Filenin Sultanları, Çin ile mücadele ediyor. Mücadelenin il setini Çin önde bitirdi. İkinci seti ise Türkiye önde bitirdi.

1. Set: 23-25

2. Set: 25-21

TÜRKİYE-ÇİN KADIN VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Türkiye-Çin voleybol maçı saat 10:00'da başladı.

Türkiye-Çin maç özeti, kaç kaç bitti? Türkiye-Çin çeyrek final voleybol maçını kim kazandı? Türkiye-Çin voleybol maç sonucu nedir?

TÜRKİYE-ÇİN VOLEYBOL MAÇ SONUCU NEDİR?

Bugün Türkiye ile Çin çeyrek finalde mücadele ediyor. İlk seti Çin önde bitirirken ikinci seti Türkiye önde tamamladı.

Türkiye-Çin maç özeti, kaç kaç bitti? Türkiye-Çin çeyrek final voleybol maçını kim kazandı? Türkiye-Çin voleybol maç sonucu nedir?

Türkiye-Çin maç özeti, kaç kaç bitti? Türkiye-Çin çeyrek final voleybol maçını kim kazandı? Türkiye-Çin voleybol maç sonucu nedir?

TÜRKİYE-ÇİN ÇEYREK FİNAL MAÇI CANLI İZLE

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