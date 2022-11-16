2022 Dünya Kupası elemeleri nedeniyle milli araya girildi. A milli takımımız milli aranın 2. maçında Çekya ile karşılaşacak. Peki, Türkiye - Çekya maçı nerede oynanacak? Türkiye - Çekya maçı hangi statta? Türkiye - Çek Cumhuriyeti maçı nerede? Merak edliyor. İşte, Türkiye - Çek Cumhuriyeti maçı hangi statta? Yanıtı...

Türkiye, EURO 2028 ve 2032'e ev sahipliği yapmak için UEFA'ya adaylık dosyasını sundu

Türkiye - Çekya maçı nerede? 2022 Dünya Kupası elemeleri nedeniyle milli araya girildi. A milli takımımız milli aranın 2. maçında Çekya ile karşılaşacak. Peki, Türkiye - Çekya maçı nerede oynanacak? Türkiye - Çekya maçı hangi statta? Türkiye - Çek Cumhuriyeti maçı nerede? Merak edliyor. İşte, Türkiye - Çek Cumhuriyeti maçı hangi statta? Yanıtı haberimizde...

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI NEREDE?

Türkiye - Çekya maçı Gaziantep'te, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - Çekya maçı 19 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI SAAT KAÇTA?



Türkiye - Çekya maçı 19 Kasım Cumartesi saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye- Çekya karşılaşması TRT Spordan naklen yayınlanacak.