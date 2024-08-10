Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Oyunları Türkiye-Brezilya maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

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10-08-2024 BREZİLYA VS TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Brezilya ile Türkiye arasındaki Paris 2024 Olimpiyatları maçı, TRT 1, Eurosport 9 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

BREZİLYA-TÜRKİYE MAÇI TRT 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BREZİLYA-TÜRKİYE MAÇI EUROSPORT 9 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Eurosport 9, BluTV Web numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BREZİLYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ GÜN?

Brezilya-Türkiye Maçı, 10 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

BREZİLYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Brezilya-Türkiye Maçı, saat 18:15 başlayacak.

BREZİLYA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bronz Madalya maçı, Paris'te, South Paris Arena Stadyumu'nda oynanacak.