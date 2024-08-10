TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye-Brezilya voleybol canlı yayın izleme bilgileri...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bu akşam Türkiye ile Brezilya arasında kıyasıya mücadele gerçekleşecek. Türkiye-Brezilya maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. 2024 Paris Olimpiyatları'nda tarihi bir başarıya imza atan Filenin Sultanları, yarı finale yükselerek büyük bir başarı elde etti. Ancak yarı finalde karşılaştıkları güçlü İtalya'ya 3-0 yenildiler. İlk ve üçüncü setlerde etkili bir oyun sergileyen millilerimiz, zorlu rakiplerine karşı direnmekte güçlük çekti ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu akşam Türkiye-Brezilya voleybol maçı saat kaçta yayınlanacak? Detaylar haberimizdedir...

TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Brezilya-Türkiye Maçı, 10 Ağustos Cumartesi günü saat 18:15'te oynanacak.

TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE



TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Brezilya ile Türkiye arasındaki Paris 2024 Olimpiyatları maçı, TRT 1, Eurosport 9 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

FİLENİN SULTANLARIMAÇ KADROSU

Pasörler

Cansu Özbay

Elif Şahin

Smaçörler

Ebrar Karakurt

Hande Baladın

Meliha Diken

Tuğba İvegin

Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular

Eda Erdem Dündar (Kaptan)

Zehra Güneş

Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı

Melissa Vargas

Libero

Gizem Örge

+1 Oyuncu

Beyza Arıcı