TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye-Brezilya voleybol canlı yayın izleme bilgileri...
Türkiye-Brezilya maçı canlı izle! Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar Bronz Madalya'da Türkiye ile Brezilya arasındaki heyecan dolu voleybol maçı canlı olarak izlenebilecek. Türkiye-Brezilya maçı canlı yayın bilgileri ve Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta olacağı araştırılıyor. Peki, Türkiye-Brezilya maçı hangi kanalda? Türkiye-Brezilya canlı yayın bilgileri!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bu akşam Türkiye ile Brezilya arasında kıyasıya mücadele gerçekleşecek. Türkiye-Brezilya maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. 2024 Paris Olimpiyatları'nda tarihi bir başarıya imza atan Filenin Sultanları, yarı finale yükselerek büyük bir başarı elde etti. Ancak yarı finalde karşılaştıkları güçlü İtalya'ya 3-0 yenildiler. İlk ve üçüncü setlerde etkili bir oyun sergileyen millilerimiz, zorlu rakiplerine karşı direnmekte güçlük çekti ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu akşam Türkiye-Brezilya voleybol maçı saat kaçta yayınlanacak? Detaylar haberimizdedir...
TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Brezilya-Türkiye Maçı, 10 Ağustos Cumartesi günü saat 18:15'te oynanacak.
TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE
TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Brezilya ile Türkiye arasındaki Paris 2024 Olimpiyatları maçı, TRT 1, Eurosport 9 kanallarından canlı maç izlenebilecek.
FİLENİN SULTANLARIMAÇ KADROSU
Pasörler
Cansu Özbay
Elif Şahin
Smaçörler
Ebrar Karakurt
Hande Baladın
Meliha Diken
Tuğba İvegin
Derya Cebecioğlu
Orta Oyuncular
Eda Erdem Dündar (Kaptan)
Zehra Güneş
Aslı Kalaç
Pasör Çaprazı
Melissa Vargas
Libero
Gizem Örge
+1 Oyuncu
Beyza Arıcı