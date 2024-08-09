Türkiye- Brezilya maçı ne zaman? Paris Olimpiyatları üçüncülük maçı ne zaman oynanacak?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finalde İtalya'ya 3-0 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda baş antrenör Daniele Santarelli, Brezilya ile yapacakları bronz madalya maçına odaklanmaları gerektiğini söyledi. Peki, Türkiye-Brezilya maçı ne zaman? Paris Olimpiyatları üçüncülük maçı ne zaman oynanacak?

TÜRKİYE- BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı, 10 Ağustos Cumartesi günü Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak.

TÜRKİYE- BREZİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı ise 10 Ağustos Cumartesi günü TSİ 18.15'te Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak.