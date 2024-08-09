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Türkiye- Brezilya maçı ne zaman? Paris Olimpiyatları üçüncülük maçı ne zaman oynanacak?

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Türkiye-Brezilya maçı ne zaman? Paris Olimpiyatları üçüncülük maçı ne zaman oynanacak? Paris Olimpiyatları'nda Türkiye ile Brezilya arasında oynanacak olan üçüncülük maçının tarihi merak konusu oldu. Spor severler, bu önemli maçın ne zaman yapılacağını araştırıyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finalde İtalya'ya 3-0 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda baş antrenör Daniele Santarelli, Brezilya ile yapacakları bronz madalya maçına odaklanmaları gerektiğini söyledi. Peki, Türkiye-Brezilya maçı ne zaman? Paris Olimpiyatları üçüncülük maçı ne zaman oynanacak?

TÜRKİYE- BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı, 10 Ağustos Cumartesi günü Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak.

Türkiye- Brezilya maçı ne zaman? Paris Olimpiyatları üçüncülük maçı ne zaman oynanacak?

TÜRKİYE- BREZİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı ise 10 Ağustos Cumartesi günü TSİ 18.15'te Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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