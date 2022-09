ABD'de bulunan Türkevi nedir, özellikleri nelerdir gündeme geliyor. Türkevi ne işe yarar merak ediliyor. New York'da bulunan Türkevi binası nerede, nedir, ne işe yarar sorularına yanıt aranıyor. Peki, Türkevi nedir, özellikleri nelerdir? Türkevi ne işe yarar? New York'taki Türkevi binası!

TÜRKEVİ NEDİR?

Türkevi,Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan bir gökdelendir. Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan binada ülkenin başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler nezdinde daimi temsilciliği hizmet vermektedir.

TÜRKEVİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

IBM şirketinin idari merkezi olarak 1958'de inşa edilen, 12 katlı ve 45 metre yüksekliğindeki bina, 1977'de dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in girişimiyle 3 milyon dolar karşılığında Türkiye Cumhuriyeti tarafından satın alındı. Türkevi adı verilen binada Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve bağlı ataşelikler, Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, T.C. Merkez Bankası New York Temsilciliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilciliği ofisleri faaliyet göstermeye başladı. Türk çocuklarına eğitim veren Atatürk Okulu, New York faaliyetlerini her hafta cumartesi günü Türkevi'nin ikinci katında gerçekleştirmekteydi. Türkevi'nin ikinci katındaki toplantı salonu, gerekli kriterlere uyması ve Türkevi Yönetimi'nden gerekli iznin alınması kaydıyla, çeşitli dernekler, şahıslar, kuruluşlar tarafından toplantı, panel gibi faaliyetlerde kullanılabilmekteydi.

Binanın zamanla ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalması üzerine, yıkılarak yerine yenisinin yapılması gündeme geldi. Konuyla ilgili olarak Eylül 2006'da Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olan Abdullah Gül ile TOBB Başkan Yardımcısı Zafer Çağlayan arasında protokol imzalandı. 600 m2 taban alanına sahip binanın 5,5 milyon dolara yeni alınan yanındaki bina ile birleştirilip 1.100 m2 oturum alanına çıkarılması planlandı. Binanın 2011 yılında yıkımına başlanması planlandı, fakat bina 2013 yılında boşaltılabildi ve 2017'de yıkıldı.

Projesi Perkins Eastman tarafından çizilen yeni binanın temeli 18 Eylül 2017'de atıldı. Binanın yapımını IC İçtaş ile Tishman üstlendi. İnşaatı 2021 yılında bitirilen binanın resmî açılışı 20 Eylül 2021'de gerçekleştirildi.

TÜRKEVİ NE İŞE YARAR?

Türkevi, 36 katlı ve 171 metre yüksekliğindedir. Zemin alanı 1.100 m2 olan binanın kat alanı 20.200 m2'dir. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyan bina lale şeklinde inşa edilmiştir.