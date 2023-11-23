Türk Kadınlar Birliği Edirne Şubesi'nden Öğretmenler Günü Etkinliği

Türk Kadınlar Birliği Edirne Şubesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kentte bir otelde düzenlenen etkinlikte, dernek tarafından yılın öğretmeni seçilen İlknur Kılıçtakan'a plaket takdim edildi.

Türk Kadınlar Birliği Edirne Şube Başkanı Ayşen Tamergil, burada yaptığı konuşmada birlik olarak 99'uncu yıllarını kutladıklarını belirtti.

Türk Kadınlar Birliği Edirne Şubesi tarafından yılın öğretmeni seçilen Kılıçtakan, etkinlikte yaptığı konuşmada, öğrencilerine iyi birer insan olmayı öğretmeye çalıştığını belirtti.

Her kadının eğitici ve öğretici olduğunun altını çizen Kılıçtakan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle andıklarını söyledi.

Kılıçtakan, kadınlara yapılan baskı ve şiddet olaylarını kınadığını belirtti.

Düzenlenen etkinliğe AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın eşi Esra Gürkan ve dernek üyeleri katıldı.

-İpsala'da su ürünleriyle ilgili kuruluşlar denetlendi

İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilir olması amacıyla denetimler yapıldı.

İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından eş zamanlı olarak Yenikarpuzlu Su Ürünleri Kooperatifinin denetimleri gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 20-25 Kasım tarihleri arasında deniz, iç sular, karaya çıkış noktaları, balık halleri, nakil güzergahları ile işleme ve değerlendirme tesislerinin eş zamanlı olarak denetimlerinin yapıldığı kaydedildi.

Su ürünler ilgili denetimlerin zaman zaman yapıldığı öğrenildi.

-Eğitim verildi

İpsala'da okul ve kurumlarda görev yapan ücretli öğretmen, usta öğreticilere "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verildi.

İpsala okul ve eğitim kurumlarında görev yapan ücretli öğretmen, usta öğretici ve İŞKUR aracılığı ile işe başlayan personellere yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Mustafa Özgür Kunduzoğlu tarafından İpsala Anadolu Lisesi Mehmet Yavaş Konferans Salonu'nda "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verildi.