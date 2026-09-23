TÜREB Roadshow'da Türkiye'nin 2035'e kadar 120 GW enerji kapasitesi hedefini ele aldı

(İSTANBUL) - Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki potansiyeli ve gelecek döneme ilişkin yatırım fırsatları, TÜREB tarafından WindEnergy Hamburg 2026 kapsamında düzenlenen Türkiye Roadshow'da ele alındı. "2040 Yeni Enerji Mimarisi" (2040 New Energy Architecture) başlığıyla gerçekleştirilen oturumda, Türkiye'nin enerji sisteminde dönüşüm süreci ve rüzgar enerjisinin bu dönüşümdeki rolü değerlendirildi.

TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İbrahim Erden, GWEC CEO'su Ben Backwell, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Kamu-Özel İş Birliği Dairesi Başkanı Ali Kamil Özmen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan'ın açılış konuşmalarıyla başlayan Roadshow'da, enerji sektörünün dönüşüm gündemi ele alındı.

Nordex Group Türkiye - Orta Doğu Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ender Özatay, Polat Enerji CEO'su Evren Güvenç ve TÜREB Denetim Kurulu Üyesi Volkan Yiğit'in de yer aldığı oturumda; artan elektrik talebi, yenilenebilir enerji yatırımları, şebeke altyapısının güçlendirilmesi, enerji teknolojilerinde üretim kapasitesi ve deniz üstü rüzgar enerjisindeki gelişmeler konuşuldu.

TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İbrahim Erden, Türkiye'nin enerji sisteminde son yıllarda yaşanan dönüşümün yeni bir aşamaya taşındığını belirterek, 2040 hedeflerinin enerji sisteminde kapsamlı bir dönüşüm gerektirdiğini söyledi. Dr. Erden, şöyle konuştu:

"ENERJİDE YENİ YATIRIM DÖNEMİNİN KAPILARI AÇILIYOR "

"Türkiye, 2035 yılına kadar 120 GW'lık kapasiteye ulaşmaya çalışıyor. Önümüzdeki yaklaşık 10 yıllık dönemde, yatırımlar ve enerji sisteminin ihtiyaçları doğrultusunda önemli bir yatırım hacmi öngörüyoruz. Türkiye'nin enerji piyasasının bu yıl çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bugünkü oturumumuzun adı '2040 Yeni Enerji Mimarisi'. Buna böyle bir isim vermemizin bir nedeni var. Çünkü Türkiye, enerji sistemini yeniden tasarlıyor. Geleneksel üretim kaynaklarının yanı sıra daha büyük güneş enerjisi altyapıları, veri merkezleri ve daha fazla sanayi ve ticari kullanım gibi yeni tüketim alanları ortaya çıkıyor. Bu nedenle Türkiye'nin enerji ve doğal kaynaklar alanındaki ihtiyaçlarını ve yönetimini yeniden ele almamız gerekiyor. 2035 hedefleri kapsamında önemli bir kapasite artışı öngörülüyor. Avrupa Birliği'nin elektrifikasyon planı ve enerji dönüşümüyle birlikte Türkiye de yeni yatırımlar planlıyor ve bu stratejiyi Avrupa ve dünyadaki gelişmelerle birlikte değerlendiriyor. Bu, sektörümüz açısından daha büyük, daha uzun vadeli ve öncelikli bir pazar yapısı oluşturuyor. Önümüzde tarihi fırsatlar var ve bunlar yeni fırsatları beraberinde getirecek. Antalya'da gerçekleştirilecek COP31' de Türkiye açısından bu süreci destekleyen önemli bir gelişme olacak. Bugün burada enerji sistemini ve gelecek stratejimizi yeniden tanımlamak için bir araya geliyoruz."

GWEC CEO'su Ben Backwell, Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasındaki stratejik konumunun, rüzgar enerjisi ve enerji teknolojileri açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"TÜRKİYE, AVRUPA'DA SEKTÖR AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR YETKİNLİĞE SAHİP"

"Türkiye'nin dünyadaki konumuna baktığımızda, bunun çok önemli bir pazar olduğunu görüyoruz. Türkiye, Avrupa'daki en büyük üretim merkezlerinden biri. Aynı zamanda bu sektör açısından önemli bir yetkinliğe sahip. Bugün Türkiye çok daha güçlü bir konuma ulaştı ve önümüzdeki yıllarda da çok güçlü bir pozisyonda olacağını düşünüyoruz.Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasındaki bağlantısı önemli avantajlar sağlayabilir. Enerji açısından da bu bağlantının önemli olduğunu düşünüyorum. Transit koridorlar ve enerji alanındaki iş birlikleri Türkiye için oldukça ilginç fırsatlar yaratıyor. Bununla birlikte Avrupa'nın rekabetçiliği önemli bir konu. Avrupa'da enerji fiyatlarının yüksek olması, sanayinin rekabet gücü açısından zorluk yaratıyor. Türkiye açısından da burada önemli bir fırsat görüyorum. Türkiye'nin üretim kapasitesi ve Avrupa'ya yakınlığı, doğru koşullar sağlandığında daha rekabetçi bir sanayi yapısının oluşmasına katkı sağlayabilir. Türkiye'nin enerji ve coğrafya açısından stratejik bir konuma ulaştığını düşünüyorum. GWEC olarak Ankara'da gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde de bunu gördük. Türkiye'de çok dinamik bir sistem ve güçlü bir sektör yapısı var. Bence doğru bir noktadayız. COP31'in de burada önemli bir katalizör olabileceğini düşünüyorum. Yeni oyuncuları ve yeni enerjiyi yeni bir enerji dönemine taşıyabiliriz."

TÜRKİYE, BÖLGESEL BİR YATIRIM VE ÜRETİM MERKEZİ OLMA POTANSİYELİ TAŞIYOR

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Kamu-Özel İş Birliği Dairesi Başkanı Ali Kamil Özmen, Türkiye'nin ekonomik büyüme ve dönüşüm sürecinin enerji alanındaki yatırımlarla desteklendiğini belirtti.

Özmen, enerji kapasitesindeki büyümeye de dikkati çekerek, "Türkiye'nin büyüme ve dönüşüm hikayesini anlatmaya çalışacağım. Çünkü Türkiye Yatırım Ofisi olarak bu hikayeyi yurt dışında anlatıyoruz. Kamu-özel iş birliği modelleri sayesinde Türkiye ekonomisinin büyümesini desteklemeye devam ediyoruz. Türkiye yalnızca bir iç pazar değil, aynı zamanda stratejik bir merkez. Türkiye'nin konumu yatırımcıların çok geniş bir pazara erişmesini sağlıyor. Türkiye'nin stratejik konumu ve insan kaynağı, son 20 yılda büyüme ve dönüşüm odağımızın önemli unsurlarından biri oldu" ifadelerini kullandı.

"ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜN BAŞARISI ŞEBEKE VE YATIRIMLARLA BİRLİKTE ELE ALINMALI"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan ise yenilenebilir enerji kapasitesindeki artışın şebeke yatırımlarıyla desteklenmesinin önemine dikkati çekti.

Demircan, "Türkiye'nin enerji dönüşümü açısından üç temel konuya odaklanıyoruz. Birincisi arz güvenliği, ikincisi elektrifikasyon ve üçüncüsü karbonsuzlaşma. Enerji kapasitemizi artırmaya çalışıyoruz. Ancak bunu karbonsuzlaşma hedefleriyle birlikte gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu hedeflere ulaşabilmek için yerli enerji kaynaklarını ve yerli enerji teknolojilerini daha fazla kullanmamız gerekiyor. Enerji dönüşümünün başarılı olması için sistemin tamamını birlikte ele almamız gerekiyor. Daha fazla yenilenebilir kapasiteyi sisteme dahil edebilmek için iletim sistemimizin de buna hazır olması gerekiyor. Bunun için trafo kapasitelerinin artırılması ve şebekeye yönelik yeni yatırımlar yapılması gerekiyor. Dolayısıyla enerji dönüşümü yalnızca yeni üretim tesisleri kurmak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda iletim sistemi, şebeke ve diğer altyapı yatırımlarının da eş zamanlı olarak geliştirilmesini gerektiriyor" diye konuştu.

ENERJİ GÜVENLİĞİ, GÜÇLÜ ALTYAPI VE TEDARİK ZİNCİRLERİNİ DE GEREKTİRİYOR

Demircan, küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gelişmeler ve tedarik zincirlerindeki değişimlerin enerji güvenliği yaklaşımını da dönüştürdüğüne dikkati çekti. Enerji dönüşümünün güçlü bir sanayi ve tedarik altyapısıyla desteklenmesi gerektiğini belirten Demircan, dayanıklı altyapı, güvenilir tedarik zincirleri, güçlü sanayi kapasitesi ve uluslararası iş birliklerinin enerji sisteminin önemli unsurları haline geldiğini söyledi. Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki üretim ve sanayi kapasitesini daha da geliştirmesinin,küresel tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirmek açısından da önem taşıdığını vurguladı.

TÜRKİYE, DENİZ ÜSTÜ RÜZGARDA YENİ YATIRIM MODELİNE HAZIRLANIYOR

Demircan ayrıca, deniz üstü rüzgar enerjisinin de Türkiye'nin önümüzdeki dönemde değerlendireceği önemli yatırım alanlarından biri olduğunu belirterek, yatırımcıların ilgisini artıracak yeni mekanizmalar üzerinde çalışıldığını ifade etti. Demircan, şunları dile getirdi:

"Deniz üstü rüzgar enerjisiyle ilgili çalışmalara da devam ediyoruz. Özellikle yatırımcıların ilgisini artıracak yeni mekanizmalar oluşturuyoruz. Bu mekanizmalarla yatırımcıların karşı karşıya olduğu riskleri azaltmayı hedefliyoruz. Şu anda ilk yatırımcıların ilgisini göstermesini bekliyoruz. Eğer başlangıçta başarılı olursak, 2035 yılına kadar deniz üstü rüzgarda yıllık 4-5 GW seviyesinde yeni kapasite geliştirme potansiyelimiz olabilir. Finansman konusu da burada önemli. Türkiye'de finansman mekanizmaları konusunda çeşitli finans kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdik. Ancak özellikle sermaye yoğun ve yüksek risk içeren yatırımlar için daha uygun finansman mekanizmalarına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Geleneksel finansman mekanizmalarının enerji sektörünün ihtiyaçlarına hızlı şekilde cevap vermesi gerekiyor. Özellikle yüksek sermaye yatırımları ve yüksek risk içeren projeler için farklı çözümler bulmamız gerekiyor. Sonuç olarak hükümet olarak verimlilik, arz güvenliği ve yatırım ortamının geliştirilmesi üzerinde çalışıyoruz. Yeni düzenlemeler hazırlıyoruz. Yatırımcının yatırımın bütün aşamalarında neyle karşılaşacağını öngörebilmesi gerekiyor. Sistemdeki bütün araçlar ve düzenlemeler tamamlandığında yatırımcıların karşılaşabileceği risklerin daha öngörülebilir hale geleceğine inanıyorum."

Kaynak: ANKA