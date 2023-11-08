Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bulunan ve halk tarafından 'Gelin odaları' olarak bilinen tarihi alan turizme kazandırılıyor. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, proje kapsamında rölöve ve çevre düzenlemeleri için belirlenen güzergahları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Tunceli'de 'Gelin odaları' turizme kazandırılıyor

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bulunan ve halk tarafından 'Gelin odaları' olarak bilinen tarihi alan turizme kazandırılıyor. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, proje kapsamında rölöve ve çevre düzenlemeleri için belirlenen güzergahları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde halk arasında 'Gelin odaları' olarak bilinen ve milattan önce III. yüzyılın başlarında inşa edildiği düşünülen Helenistik dönemden kalma tarihi alan turizme kazandırılıyor. Gizli geçitlerle ulaşılabilen ve yapıldığı dönemde yaşamış yönetici elitlerin ve kral mezarlarının bulunduğu alanı inceleyen Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İlçe Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal ve müze yetkililerinden alana ilişkin bilgi aldı.