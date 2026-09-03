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Emekli zammı için ilk veri: İki aylık enflasyon yüzde 3,65

Emekli zammı için ilk veri: İki aylık enflasyon yüzde 3,65
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TÜİK'in açıkladığı Ağustos enflasyonu aylık yüzde 1,84, iki aylık kümülatif artış yüzde 3,65 oldu. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak zam oranı için ilk iki aylık dilim belli oldu. Nihai zam, Eylül-Aralık dönemindeki enflasyon verileriyle netleşecek.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi, Ağustos'ta aylık bazda yüzde 1,84 arttı. Temmuz'daki yüzde 1,78'lik artışla birlikte iki aylık kümülatif artış yüzde 3,65 olarak gerçekleşti.

Bu verilerle SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin 2027 yılı Ocak ayında alacakları zam oranı için ilk iki aylık kesinleşen dilim belli oldu. Ocak zammı, Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Şu ana kadar oluşan yüzde 3,65'lik birikimli oran, emekli zamları için ilk somut veri olarak kayıtlara geçti.

Kalan 4 ayın enflasyon verileri nihai zam oranını belirleyecek. TÜİK'in açıklayacağı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonları, 2027 Ocak'ta uygulanacak artışın son halini ortaya koyacak. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranına ilişkin beklentiler, yıl sonuna kadar açıklanacak verilere odaklandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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