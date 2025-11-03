TÜİK 4 aylık memur enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve memur emeklisi 2026 Ocak maaş zammı yüzde kaç olacak?

2026 Ocak ayında memur ve memur emeklilerini bekleyen maaş zammı konusu, hem çalışanlar hem de ekonomik gündemi takip edenler için kritik öneme sahip. TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte 4 aylık enflasyon farkı netleşti ve maaş zammı oranı kesinleşmiş oldu. Peki, Memur ve memur emeklisi 2026 Ocak maaş zammı yüzde kaç olacak? TÜİK 4 aylık memur enflasyon farkı ne kadar oldu? Yıl sonu enflasyon beklentisi ne kadar? Memur ve memur emeklisi 2026 Ocak maaş zammına dair detaylar haberimizde!

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ 2026 OCAK MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Ekim ayında açıklanan aylık enflasyon oranı %2,55 olarak duyuruldu. Bu oranlar üzerinden yapılan hesaplamalara göre, memur ve memur emeklileri için 4 aylık enflasyon farkı %5 olarak belirlendi. Ancak bunun yanında, toplu sözleşme hükümleri ve taban aylık artışları da hesaba katıldığında 2026 Ocak maaş zammı toplamda %16,56 seviyesine ulaşmış oldu. Üstelik bu zam oranına, her memur ve memur emeklisine ek olarak 1.000 TL taban aylık artışı da ilave edilecek.

Bu gelişmeler, özellikle gelirlerinde düzenli artış bekleyen kamu çalışanları için önemli bir haber niteliği taşıyor. Önümüzdeki aylarda enflasyonun seyrine göre ek düzenlemeler veya ara ödemeler de gündeme gelebilir.

TÜİK 4 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

2025 yılının Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan 4 aylık dönemde memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı TÜİK verilerine göre %5 olarak gerçekleşti.

Bu farkın hesaplanmasında temel alınan veri, Ekim ayı enflasyonunun aylık %2,55 olarak açıklanması oldu. AA Finans'ın Ekim ayı enflasyon beklentisi ortalaması %2,69 idi. Açıklanan veriler, beklentilerin biraz altında kalsa da, memur maaşlarına yansıyacak farkı netleştirmiş oldu.

Bu bağlamda, 2026 Ocak'ta memur ve memur emeklileri için uygulanacak maaş artışı yalnızca toplu sözleşmeye dayalı zam ile sınırlı kalmayacak; ayrıca gerçekleşen enflasyon farkı da maaşlara yansıtılmış olacak. Bu da çalışanların alım gücünü koruma yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

YIL SONU ENFLASYON ÖNGÖRÜLERİ NELER?

2025 yılı sonuna yaklaşırken, farklı kurumlar ve finansal kuruluşlar tarafından yapılan enflasyon öngörüleri, yıl sonu maaş artışları ve ekonomik beklentiler açısından kritik bilgiler sunuyor.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi: Ekim ayında aylık enflasyonun %2,34, yıl sonu enflasyonunun ise %31,77 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Finansal Kurumlar Birliği Anketi: Ekim ayı enflasyonu %2,50, yıl sonu enflasyonu ise %31,99 olarak tahmin ediliyor.

Uluslararası Finans Kurumları: JP Morgan yıl sonu enflasyonunu %32, Morgan Stanley ise %31,5 olarak öngörüyor.

Bloomberg HT Anketi: Ekim enflasyonu %2,71, yıl sonu enflasyonu %33,10 civarında bekleniyor.

Orta Vadeli Program (OVP): Yıl sonu enflasyonu %28,5 olarak öngörüyor.

Merkez Bankası: Enflasyon hedef aralığını %25–29 olarak belirlemiş durumda.

Bu veriler, özellikle kamu çalışanlarının maaş artış beklentilerini şekillendirecek ve 2026 Ocak zammının reel etkisini belirlemede kritik bir rol oynayacak. Enflasyonun yıl sonuna kadar yükselmesi halinde, memur ve memur emeklileri için ek farkların gündeme gelme ihtimali de yüksek.