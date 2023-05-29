TÜ'de Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Kadın Girişimciliği Konferansı Düzenlendi

Trakya Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen konferansta, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadın girişimciliği konuları ele alındı.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi" ve "Kadın Girişimciliği" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşil, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Topluluğu Başkanı Yusuf Mert Yıldırım ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencisi Aleyna Kara, Havsa Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen konferansta kadınlara bilgiler verdi.

TÜ Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezinin desteği ile yürütülen konferansta, çalışma hayatında ve girişimcilik ekosisteminde kadının yeri ile kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin konulara değinildi.