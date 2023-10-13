TTK kura sonuçları isim listesi 2023! 2 bin işçi alımı TTK kura çekimi Zonguldak, Bartın, Karabük!

TTK kura sonuçları isim listesi 2023 yılında araştırılıyor. TTK işçi alımı kura çekimi Zonguldak, Bartın ve Karabük illeri için araştırılıyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2 bin işçi alınacak. TTK; Bartın'da 400, Karabük'te 100 ve Zonguldak'ta 1.500 işçi alımı yapacak. Çekiliş ilk olarak Zonguldak'ta yapılacak. Peki, TTK kura sonuçları isim listesi nasıl? Zonguldak, Bartın, Karabük TTK kura sonuçları haberimizde!

TTK kura sonuçları isim listesi 2023! TTK kura çekimi ile 2 bin işçi alımı yapılacak. Her yıl açılan kadrolara kura çekimiyle binlerce işçi alınıyor. Alımlar Zonguldak, Bartın ve Karabük illerini kapsayacak. İlk çekiliş 13 Ekim Cuma günü Zonguldak için yapılacak. Nihai liste kurumun internet sitesinden yayınlanacak.

TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?

Kurumun çekilişi Youtube platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Aşağıdaki ekrandan TTK işçi alımı kura çekim törenini canlı takip edebilirsiniz.

TTK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı kura sonuçları isim listesi henüz açıklanmadı. Nihai ve yedek listelerin çekilişin ardından https://www.taskomuru.gov.tr adresinden açıklanması bekleniyor.

TTK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sonuçlara göre 2 bin yeraltı "pano-ayak üretim işçisi" istihdam edilecek. Adayların, iş için başvuru yaptıkları ilde ikamet etmeleri şartı aranacak.

Noter kurası sonucu asıl olarak belirlenen adaylardan gerekli şartları sağlayamayanlar yerine sırasıyla yedek adaylar çağırılacak.

TTK KURA TAKVİMİ 2023

Zonguldak TTK kura çekilişi 13 Ekim 2023 tarihinde saat 14:00'te kamuoyuna ve basına açık olarak Zonguldak Site (Bahçelievler) Spor salonunda Zonguldak 1. Noteri tarafından yapılacak.

TTK Bartın kura çekilişi 20 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00'te kamuoyuna ve basına açık olarak Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda Bartın 3. Noteri tarafından yapılacak.

TTK Karabük 100 işçi alımının çekilişi 20 Ekim 2023 tarihinde saat 16.00'da kamuoyuna ve basına açık olarak Karabük Yenişehir Merkez Spor salonunda yapılacak.

BAKAN BAYRAKTAR DUYURMUŞTU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya platformundan, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alımına ilişkin süreci başlattıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Zonguldak için 1500, Bartın için 400, Karabük (Yenice) için 100 işçi alımı yapacağız." bilgisini vermişti.

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