Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonu bitti mi?
Takımlar yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini alarak kadrosunu güçlendirirken, Fenerbahçe ise Kerem Aktürkoğlu için girişimlere başladı. Transfer sezonunun bitiş tarihi ise merakla bekleniyor. Peki, Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonu bitti mi?
Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği hız kesmeden sürüyor. Kadrolarını güçlendirmek isteyen kulüpler, yerli ve yabancı oyuncularla temaslarını yoğunlaştırırken, takımların attığı adımlar futbol kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katarak ses getiren bir hamle yaptı. Ezeli rakibi Fenerbahçe ise milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu transferi için girişimlere başladı. Transferde sıcak gelişmeler yaşanırken, gözler yavaş yavaş transfer döneminin sona ereceği tarihe çevriliyor. Transfer sezonu tarihi ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.
TRANSFER SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLADI?
Trendyol Süper Lig'de transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. 30 Haziran'da başlayan transfer süreci, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği takvime göre sona yaklaşırken, kulüpler kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Transfer sezonunun son aşamasına girilmesiyle birlikte hareketlilik artıyor.
TRENDYOL SÜPER LİG'DE TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini resmen duyurdu. Federasyonun 8 Mayıs 2025 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre, yaz transfer dönemi olan birinci transfer ve tescil dönemi 30 Haziran 2025'te başlayıp 12 Eylül 2025'te sona erecek. Ayrıca, ikinci transfer ve tescil dönemi de 5 Ocak 2026'da başlayacak ve 10 Şubat 2026 tarihinde tamamlanacak.
SÜPER LİG'DE TÜM TRANSFERLER
- Vitor Osimhen (Santrfor): Napoli -> Galatasaray | 75 Milyon Euro
- Nelson Semedo (Sağ Bek): Wolves -> Fenerbahçe | Bedelsiz
- Milan Skriniar (Stoper): PSG -> Fenerbahçe | 7 Milyon Euro
- Nikola Storm (Sol Kanat): Mechelen -> Antalyaspor
- Modibo Sagnan (Stoper): Montpellier -> Çaykur Rizespor | Kiralık
- Efkan Bekiroğlu (Orta Saha): Ankaragücü -> Göztepe | Bedelsiz
- Pape Habib Gueye (Forvet): Hibernian -> Kasımpaşa
- Ruan Teixeira (Sağ Bek): Atletico Goainense -> Göztepe
- Abbosbek Fayzullaev (Orta Saha): CSKA Moskova -> Başakşehir | 7.50 Milyon Euro
- Berkay Özcan (Orta Saha): Başakşehir -> F. Karagümrük | Kiralık
- Metehan Altunbaş (Santrfor): Adanaspor -> Eyüpspor | Bedelsiz
- Jamal Dijksteel (Sağ Bek): Middlesbrough -> Kocaelispor | Bedelsiz
- Enver Kulasin (Sağ Kanat): Banja Luka -> Gaziantep FK | 700 Bin Euro
- Abdülkadir Ömür (Orta Saha): Hull City -> Antalyaspor | Kiralık
- Doğukan Sinik (Sol Kanat): Hull City -> Antalyaspor | Bedelsiz
- Poyraz Yıldırım (Forvet): Trabzonspor -> Antalyaspor | Kiralık
- Kenneth Paal (Sol Bek): QPR -> Antalyaspor | Bedelsiz
- Tomas Cvancara (Forvet): M'Gladbach -> Antalyaspor | Kiralık
- Georgiy Dzhikiya (Stoper): Khimki -> Antalyaspor | Bedelsiz
- Hüseyin Türkmen (Stoper): Trabzonspor -> Antalyaspor
- Kerem Kayaarası (Santrfor): Fenerbahçe -> Antalyaspor
- Junior Olaitan Ishola (Orta Saha): Grenoble -> Göztepe | 850 Bin Euro
- Amin Cherni (Sol Kanat): Laval -> Göztepe
- Emre Demir (10 Numara): Fenerbahçe -> Sakaryaspor | Kiralık
- Henry Onyekuru (Sol Kanat): Al-Fayha -> Gençlerbirliği | Bedelsiz
- Qazim Laci (Orta Saha): Sparta Prag -> Rizespor | 800 Bin Euro
- Valentin Mihaila (Sol Kanat): Parma -> Rizespor | 2 Milyon Euro
- Denis Dragus (Santrfor): Trabzonspor -> Eyüpspor | Kiralık
- Lucas Felipe Calegari (Sağ Bek): Fluminense -> Eyüpspor | Bedelsiz
- Gökhan Gül (Orta Saha): Kasımpaşa -> Al-Okhdood | Bedelsiz
- Bruno Petkovic (Forvet): Dinamo Zagreb -> Kocaelispor | Bedelsiz
- Jin-Ho Jo (Merkez Orta Saha): Radnicki -> Konyaspor | Bedelsiz
- Güven Yalçın (Santrfor): Genoa -> Alanyaspor | Bedelsiz
- Kevin Rodrigues (Sol Bek): Kasımpaşa -> Gaziantep FK | Bedelsiz
- Orkun Kökçü (Orta Saha): Benfica -> Beşiktaş | 30 Milyon Euro
- Archie Brown (Sol Bek): Gent -> Fenerbahçe | 8 Milyon Euro
- Felipe Augusto (Forvet): Cercle Brugge -> Trabzonspor | 5 Milyon Euro
- Enis Bardhi (Orta Saha): Bodrum FK -> Konyaspor | Bedelsiz
- Halil Dervişoğlu (Forvet): Galatasaray -> Rizespor | Kiralık
- Jure Balkovec (Sol Bek): Alanyaspor -> Fatih Karagümrük | Bedelsiz
- Juninho Bacuna (Orta Saha): Al Wehda -> Gaziantep FK
- Anthony Musanba (Sağ Kanat): Sheffield Wednesday -> Samsunspor
- Nikoloz Ugrekhelidze (Stoper): Dinamo Tiflis -> Karagümrük | Kiralık
- David Selke (Santrfor): Hamburg -> Başakşehir | Bedelsiz
- Attila Szalai (Defans): Hoffenheim -> Kasımpaşa | Kiralık
- Yusuf Barası (Forvet): Adana Demirspor -> Kasımpaşa
- Dimitrios (Stoper): Cardiff -> Gençlerbirliği | Bedelsiz
- Eldor Shomurodov (Forvet): Roma -> Başakşehir | Kiralık
- Joe Mendes (Sağ Bek): Braga -> Samsunspor | 1.20 Milyon Euro
- Enzo Roco (Stoper): Al-Riyadh -> Fatih Karagümrük
- Yhoan Andzouana (Sağ Bek): DAC Dunajska Streda -> Konyaspor | Bedelsiz
- Jhon Duran (Forvet): Al-Nassr -> Fenerbahçe | Kiralık
- Moussa Kyabou (Orta Saha): FC Sheriff -> Gençlerbirliği | Bedelsiz
- Thalisson Kelven (Defans): Antalyaspor -> Gençlerbirliği
- Tammy Abraham (Santrfor): Roma -> Beşiktaş | 15 Milyon Euro
- Ertuğrul Çetin (Kaleci): Fenerbahçe -> Esenler Erokspor | Kiralık
- Tarık Çetin (Kaleci): Rizespor -> Fenerbahçe | Bedelsiz
- Erdem Canpolat (Kaleci): Pendikspor -> Rizespor | Bedelsiz
- Maestro (Orta Saha): Adana Demirspor -> Alanyaspor
- Antoine Makoumbou (Orta Saha): Cagliari -> Samsunspor | 1.5 Milyon Euro
- Uchenna Ogundu & İzzet Çelik (Forvet-Orta Saha): Şanlıurfaspor & Ogundu -> Alanyaspor
- Emir Ortakaya (Stoper): Fenerbahçe -> Eyüpspor | Kiralık
- Nihad Mujakic (Stoper): Partizan -> Eyüpspor | Kiralık
- Serdar Gürler (Orta Saha): Başakşehir -> Eyüpspor | Bedelsiz
- Kerem Demirbay (Orta Saha): Galatasaray -> Eyüpspor | Bedelsiz
- Luca Ekrem Stancic (Kaleci): Bayern Münih -> Başakşehir | Bedelsiz
- Cem Üstündağ (Orta Saha): WSG Tirol -> Kasımpaşa | Bedelsiz
- Myenty Abena (Defans): Spartak Moskova -> Gaziantep FK | Bedelsiz
- Janderson Costa (Forvet): Vitoria -> Göztepe | 1.5 Milyon Euro
- Ibrahim Sabra (Forvet): Al-Wehdat SC -> Göztepe | 150 Bin Euro
- Paul Onuachu (Santrfor): Southampton -> Trabzonspor | 5.67 Milyon Euro
- Bahadır Han Güngördü (Kaleci): Iğdır FK -> Konyaspor
- Mücahit İbrahimoğlu (Sol Bek): Rapid Wien II -> Konyaspor | 170 Bin Euro
- David Jurasek (Sol Bek): Benfica -> Beşiktaş | Kiralık
- Tiago Çukur (Forvet): Roda -> Karagümrük
- Daniel Ebenezer Kwasi Agyei (Forvet): Leyton Orient -> Kocaelispor | Bedelsiz
- İbrahim Kaya (Sol Kanat): Bandırmaspor -> Alanyaspor
- Furkan Orak (Sağ Bek): Esenler Erokspor -> Çaykur Rizespor
- Onur Bulut (Sağ Bek): Beşiktaş -> Başakşehir | 325 Bin Euro
- Wagner Pina (Sağ Bek): Estroril -> Trabzonspor | 3 Milyon Euro
- Aleksandar Jovanovic (Kaleci): Partizan -> Kocaelispor
- Kubilay Kanatsızkuş (Forvet): Göztepe -> Kasımpaşa | Bedelsiz
- Arda Okan Kurtulan (Sağ Bek): Adana Demirspor -> Göztepe
- Leroy Sane (Sağ Kanat): Bayern Münih -> Galatasaray | Bedelsiz
- Logi Tomasson (Sol Bek): Strmsgodset -> Samsunspor | 700 Bin Euro