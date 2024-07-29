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Trabzonspor- Ruzomberok maçı ne zaman? Trabzonspor-Ruzomberok maçının biletleri satışa çıktı mı?

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Trabzonspor ve Ruzomberok arasında oynanacak olan maçın ne zaman gerçekleşeceği ve biletlerin satışa çıkıp çıkmadığı merak konusu oldu. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile oynayacak. Futbol severler, maçın ne zaman oynanacağını merak ediyor. Trabzonspor- Ruzomberok maçının biletleri satışa çıktı mı araştırılıyor. Peki, Trabzonspor- Ruzomberok maçı ne zaman? Trabzonspor-Ruzomberok maçının biletleri satışa çıktı mı?

TRABZONSPOR- RUZOMBEROK MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile oynayacak.

TRABZONSPOR- RUZOMBEROK MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla 1 Ağustos Perşembe günü sahasında oynayacağı rövanş maçının biletleri satışa çıkarıldı. Bilet almak isteyen taraftarlarda gişenin önünde kuyruk oluşturdu.

Trabzonspor- Ruzomberok maçı ne zaman? Trabzonspor-Ruzomberok maçının biletleri satışa çıktı mı?

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, VIP Platinum-B Blok 4 bin 500, VIP Platinum A-C Blok 4 bin, VIP Gold 3 bin, VIP Silver 2 bin 500, batı tribün bin, doğu tribün 800, fırtına tribün 700, güney-kuzey kale arkası tribün biletlerinin ise 350 liradan satışa sunulacağı belirtildi.

Müsabakada, Passolig kart uygulamasının zorunlu olduğu da kaydedildi.

Trabzonspor- Ruzomberok maçı ne zaman? Trabzonspor-Ruzomberok maçının biletleri satışa çıktı mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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