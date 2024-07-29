Trabzonspor- Ruzomberok maçı ne zaman? Trabzonspor-Ruzomberok maçının biletleri satışa çıktı mı?
Trabzonspor ve Ruzomberok arasında oynanacak olan maçın ne zaman gerçekleşeceği ve biletlerin satışa çıkıp çıkmadığı merak konusu oldu. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile oynayacak. Futbol severler, maçın ne zaman oynanacağını merak ediyor. Trabzonspor- Ruzomberok maçının biletleri satışa çıktı mı araştırılıyor. Peki, Trabzonspor- Ruzomberok maçı ne zaman? Trabzonspor-Ruzomberok maçının biletleri satışa çıktı mı?
TRABZONSPOR- RUZOMBEROK MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile oynayacak.
TRABZONSPOR- RUZOMBEROK MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla 1 Ağustos Perşembe günü sahasında oynayacağı rövanş maçının biletleri satışa çıkarıldı. Bilet almak isteyen taraftarlarda gişenin önünde kuyruk oluşturdu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, VIP Platinum-B Blok 4 bin 500, VIP Platinum A-C Blok 4 bin, VIP Gold 3 bin, VIP Silver 2 bin 500, batı tribün bin, doğu tribün 800, fırtına tribün 700, güney-kuzey kale arkası tribün biletlerinin ise 350 liradan satışa sunulacağı belirtildi.
Müsabakada, Passolig kart uygulamasının zorunlu olduğu da kaydedildi.