Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Yasemin Kay Allen ve Tolga Güleç çiftinden sevenlerini üzecek haber geldi. Peki, Tolga Güleç Yasemin Allen neden ayrıldı? Yasemin Kay Allen Tolga Güleç ayrılık sebebi ne? İşte detaylar...

Erkek Severse dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Yasemin Kay Allen ve Tolga Güleç çiftinin ayrılık haberi sevenlerini üzdü. Tolga Güleç rol aldığı romantik-dram filmi Beni Sev'in çekimlerin son gününde basın mensuplarının karşısına geçerek biten ilişkisi hakkında konuştu. Peki, Tolga Güleç Yasemin Allen neden ayrıldı? Yasemin Allen Tolga Güleç ayrılık sebebi ne? Detaylar haberimizde...

TOLGA GÜLEÇ YASEMİN ALLEN NEDEN AYRILDI?

Tolga Güleç film setinin çıkışında basın mensuplarına Yasemin Kay Allen ile neden ayrıldıklarını anlattı. Güleç, "Yasemin'le 5 ay içerisinde çok büyük bir aşk yaşadık. Kendisi muhteşem bir insan. Ama birbirimize zaman ayıramadık ben çekimlerim için şehir dışına gitmek zorunda kaldım. O memleketine döndü. Çok ayrı kaldık. Görüşemeyince de bir kıymeti kalmıyor ama hep hayatında olup görüşmek isterim" dedi.

YASEMİN KAY ALLEN TOLGA GÜLEÇ AYRILIK SEBEBİ NE?

Tolga Güleç geçtiğimiz aylarda Yasemin Kay Allen ile biten ilişkileri hakkında konuştu. Birbirlerine zaman ayıramadıkları için ayrıldıklarını söyleyen Güleç tekrardan barışma ihtimallerine şu sözlerle yanıt verdi: "Hiç öyle bir şey düşünmedik, büyük konuşmak istemiyorum. Sonra barışırsak zor durumda kalmayı istemem."