Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan TOKİ sosyal konut projesi kura çekimlerinin başlaması ile birlikte bugün gerçekleşecek olan İzmir TOKİ kura çekimi canlı izle araması oldukça sık şekilde araştırılıyor. İşte TOKİ TV İzmir kura çekimi canlı izle! YouTube İzmir TOKİ kura çekimi izleme linki! 12 Mart İzmir TOKİ kura çekimi Full HD CANLI!

TOKİ sosyal konut projesine milyonlarca vatandaş başvuru yaptı. Başvuru yapan adaylar ise kura çekimlerini heyecanla bekliyor. İzmir TOKİ çekilişi ise takip edilmek isteniyor. İşte İzmirTOKİ kura çekimi canlı izle! YouTube İzmir TOKİ kura çekimi izleme linki! 12 Mart İzmir TOKİ kura çekimi Full HD CANLI!

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında İzmir ilinde kura çekilişi yapılacak. Kura çekimini takip etmek için TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE'ye tıklayınız.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim kampanyasına, gençlerden emeklilere, engellilerden şehit yakınlarına ve gazilere kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldığını söyledi.

İstanbulluların sosyal konut ve arsa projelerine yoğun ilgi gösterdiğini, kendilerinin de bu ilgiye kayıtsız kalmadıklarını belirten Kurum, "Kasımda sona eren arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini 15 Kasım'a kadar uzattık. Tabi 25 Ekim'de ilk temellerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 40 gün sonra attık. İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, konutların teslim süresine ilişkin de "Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız." Dedi.

2023 TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ CANLI NE ZAMAN?

TOKİ, Twitter hesabı üzerinden TOKİ 4. etap kura takvimini paylaştı. Takvimde İzmir TOKİ kura çekimi ise 8 – 14 Mart tarihinde yer almakta. TOKİ kura çekim işlemleri 8 Mart tarihi itibariyle TOKİ TV Youtube kanalı üzerinden gerçekleştiriliyor ve kura sonuçları E devlet üzerinden paylaşılıyor.

İZMİR 2023 TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.