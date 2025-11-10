Haberler

TOKİ taksitler sabit mi, artacak mı? TOKİ sosyal konut fiyatları nasıl olacak, ödemeler ne zaman başlayacak?

TOKİ taksitler sabit mi, artacak mı? TOKİ sosyal konut fiyatları nasıl olacak, ödemeler ne zaman başlayacak?
Güncelleme:
TOKİ'nin taksitlerinin sabit olup olmadığı ve 500 bin sosyal konut fiyatlarının nasıl belirleneceği hakkında merak edilenler gündemde. TOKİ'nin taksit planlamaları ve sosyal konut fiyatlandırma politikaları konusunda detaylı bilgiler paylaşıldı. Peki, TOKİ taksitler sabit mi kalacak? TOKİ taksitler artacak mı? TOKİ sosyal konut fiyatları nasıl olacak? TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ ödeme planına dair detaylar haberimizde...

Dar gelirli vatandaşların uzun süredir beklediği TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, 2025 yılı itibarıyla yeniden gündemde. Ev sahibi olmak isteyenlerin en çok merak ettiği konular arasında "TOKİ taksitler sabit mi kalacak?", "TOKİ taksitler artacak mı?", "Ödeme planı ve fiyatlar nasıl olacak?" soruları yer alıyor. Peki, TOKİ taksitler sabit mi, artacak mı? TOKİ sosyal konut fiyatları nasıl olacak, ödemeler ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

TOKİ TAKSİTLER SABİT Mİ KALACAK?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde en çok merak edilen sorulardan biri, taksitlerin sabit kalıp kalmayacağı oldu. Ancak, yapılan resmi bilgilendirmelere göre taksitler tamamen sabit olmayacak.

Proje bilgilendirme formunda açıkça belirtildiği üzere, hak sahiplerinin aylık taksitleri ve kalan borç bakiyesi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, bir önceki altı aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak, İdarece tespit edilen oranda artırılacak.

Yani özetle: TOKİ konutlarında taksitler başlangıçta sabit gibi görünse de, memur maaşlarındaki artışa paralel olarak yılda iki kez güncellenecek. Bu nedenle "sabit taksit" garantisi bulunmuyor.

TOKİ TAKSİTLER ARTACAK MI?

Evet, TOKİ projelerinde taksitler artacak. Her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık memur maaş artış oranına göre yeni taksit tutarları belirlenecek.

İlk artış, sözleşme imzalama tarihine göre TOKİ tarafından belirlenecek. Daha sonraki dönemlerde ise memur maaş artış oranı kadar artış yapılacak.

Bu durum, proje kapsamında ödemelerin uzun vadeye yayılması nedeniyle enflasyon ve maaş artışlarıyla dengelenmesi amacını taşıyor. Dolayısıyla, taksitlerin artış göstermesi beklenen ve planlanan bir uygulamadır.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NASIL OLACAK?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde fiyatlar, illere göre değişiklik gösterecek. İstanbul ve Anadolu illeri arasında hem konut büyüklüğü hem de maliyet farkı bulunuyor.

Anadolu illerinde fiyat aralıkları:

55 m² (1+1) konutların satış fiyatı yaklaşık 1 milyon 800 bin TL.

65 m² (2+1) konutlarda fiyatlar 2 milyon 200 bin TL civarında.

80 m² (2+1) konutlar için ise 2 milyon 650 bin TL seviyesinde.

İstanbul'da fiyat aralıkları:

55 m² (1+1) konutlar yaklaşık 1 milyon 950 bin TL.

65 m² (2+1) konutlar 2 milyon 450 bin TL civarında.

80 m² (2+1) konutların fiyatı ise ortalama 2 milyon 950 bin TL olarak hesaplanıyor.

Tüm konutlar, %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade imkânıyla satışa sunulacak. Fiyatlar, projenin bulunduğu il, konut tipi, brüt ve net metrekare gibi kriterlere göre değişiklik gösterebilir.

Evlerin adetleri, brüt ve net metrekare bilgileri ile kesin fiyatlar ihale tamamlandıktan sonra netleşecek.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI

TOKİ'nin yeni sosyal konut projesinde ödeme planı dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için uzun vadeye yayılmış durumda.

Peşinat oranı: %10

Vade süresi: 240 ay (20 yıl)

Başvuru ücreti: 5.000 TL

Anadolu illerinde örnek aylık taksit tutarları:

55 m² (1+1): 6.750 TL

65 m² (2+1): 8.250 TL

80 m² (2+1): 9.938 TL

İstanbul'da örnek aylık taksit tutarları:

55 m² (1+1): 7.313 TL

65 m² (2+1): 9.188 TL

80 m² (2+1): 11.063 TL

Bu ödeme planı, kira öder gibi ev sahibi olmayı mümkün kılmayı hedefliyor. Ancak unutulmamalı ki, bu taksit tutarları memur maaş artış oranına göre yılda iki kez artırılabilecek.

Başvuru şartları:

Başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olması gerekiyor.

18 yaşını doldurmuş olmalı.

Hane halkı aylık net gelir sınırı İstanbul için 145.000 TL, diğer iller için 127.000 TL olarak belirlendi.

Aynı hane halkından sadece bir kişi başvuru yapabiliyor.

Bu şartları taşıyan vatandaşlar TOKİ'nin resmi internet sitesi veya e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ bilgilendirme formunda, taksit ödemelerinin başlangıcıyla ilgili net bir ifade bulunuyor:

"Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacaktır."

Yani hak sahibi, konut için sözleşmeyi imzaladığı ayın ardından gelen ay itibarıyla taksit ödemelerine başlıyor.

Örneğin, sözleşmesini mart ayında imzalayan bir vatandaşın ilk taksiti nisan ayında başlayacak.

İlk dönemsel artış da sözleşme tarihine göre TOKİ tarafından belirlenecek. Böylece, ödemeler başladıktan sonra her yılın Ocak ve Temmuz aylarında artış oranı uygulanacak.

Dilara Yıldız
