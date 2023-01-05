TOKİ orta gelir konut kampanyasında kura çekimi olacak mı? TOKİ Orta gelir konut kampanyası başvuruları ne zaman başlayacak?

TOKİ orta gelirliye konut projesinin detayları geçtiğimiz gün canlı yayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati tarafından aktarılmıştı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar TOKİ orta gelir konut kampanyasında kura çekimi olacak mı? Orta gelir konut kampanyası başvuruları ne zaman başlayacak? Sorularının yanıtını araştırlıyor.İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirliye yönelik yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen "Yeni Evim Kampanyası "na ilişkin merak edilenleri paylaştı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar"Yeni Evim Kampanyası detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Orta gelir konut kampanyası başvuruları ne zaman başlayacak? Orta gelir grubu konut kampanyasında kura çekimi olacak mı? TOKİ orta gelir konut kampanyasına kimler başvurabilir? Orta gelirliye konut kredi faizleri yüzde kaç? Detaylar haberimizde...

ORTA GELİRLİYE KONUT KREDİ FAİZLERİ YÜZDE KAÇ?

0,69 kredi faiz oranlarıyla başlayacak krediler 3 farklı kredi tipi için kullanılabilecek. Tamamlanmış, belirli bir oranda tamamlanmış ve yapımına başlanacak konutlar için kredi kullanılabilir. Yapılan açıklamada peşinat yüzde 10 olarak belirtildi ve konutun 5 yıl satılamayacağı aktarıldı.

TOKİ ORTA GELİR KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'nın ayrıntılarıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati tarafından yapılan açıklama ile belli oldu.

TOKİ ORTA GELİR GRUBU KONUT KAMPANYASINDA KURA ÇEKİMİ OLACAK MI?

16 Ocak itibariyle konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek. Verasetle ev sahibi olan vatandaşlarımız başvuru yapabilecek. Her hangi bir kura çekimi olmayacak.

TOKİ ORTA GELİR KONUT BAŞVURUSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir.

1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacaktır. 3. Bölgedeki illerimizdeyse ikamet şartı aranmayacaktır.

Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır. Kampanyada yaş sınırı yoktur, 18 yaşını doldurmuş ve uygun koşulları taşıyan herkes başvurabilir. Programdan yararlanabilmek için hane halkı toplam geliri dikkate alınacak.