TOKİ ÇEKİLİŞ TARİHİ BELLİ OLDU: TOKİ sosyal konut projesi çekilişi ne zaman, tarihleri belli oldu mu? Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ'nin merakla beklenen sosyal konut projesi çekilişinde tarih nihayet netleşti. Peki, 500 bin konutluk dev projede hak sahipleri ne zaman belli olacak? Kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak ve süreç nasıl ilerleyecek? Tüm detaylar ve sürprizler, başvuru sahiplerini bekliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ ÇEKİLİŞİ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Evet, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak tanımlanan 500 bin konutluk TOKİ projesinde çekiliş tarihleri açıklandı. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimleri, 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar sürecek. Bu tarihler arasında, hak sahipleri noter önünde şeffaf bir şekilde belirlenecek.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kura çekimleri 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak. Proje kapsamında 81 ilde hak sahiplerinin belirlenmesi için noter huzurunda sırasıyla tüm etaplar gerçekleştirilecek. Çekilişler, inşaat ve başvuru yoğunluğu dikkate alınarak etap etap planlanacak. 27 Şubat 2026'ya kadar sürecek olan çekilişlerde hak sahipleri adil ve şeffaf bir şekilde belirlenecek.

KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura sonuçları, her çekilişin ardından eş zamanlı olarak açıklanacak. Sonuçlara hem TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden hem de e-Devlet platformundan ulaşılabilecek. Başvuru yapan vatandaşlar, kendi TC kimlik numaralarına göre sonuçları kontrol edebilecek. Bu süreç sayesinde, hak sahipliği kazanan kişiler herhangi bir gecikme yaşamadan sonuçlara erişebilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

Kura çekimleri noter huzurunda yapılacak ve sonuçlar resmi olarak iki kanaldan paylaşılacak: TOKİ'nin internet sitesi ve e-Devlet platformu. Vatandaşlar, e-Devlet hesabına giriş yaparak kendi başvurularına ait sonuçları kolaylıkla görebilecek. Ayrıca, bazı etaplarda çekilişler canlı olarak medya aracılığıyla da takip edilebilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ ÇEKİLİŞİ HANGİ İLLERDE NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular 81 ilde alınmış olup, kura çekimleri de bu illere göre planlandı. Çekilişler, başvuru yoğunluğuna ve noter takvimine göre etap etap gerçekleştirilecek. Örneğin, başvurusu önce yapılan illerdeki çekilişler 29 Aralık 2025'te başlayacak; diğer illerdeki etaplar ise Şubat 2026'ya kadar noter huzurunda tamamlanacak. Hak sahipliği kazananlar, hangi ilde ve hangi etapta kazandıklarını e-Devlet veya TOKİ internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

Bu süreç, dar gelirli vatandaşların uygun koşullarla konut sahibi olmasını sağlamak ve projeyi şeffaf bir şekilde yürütmek amacıyla planlandı. Teslimatlar ise Mart 2027 itibarıyla etap etap gerçekleştirilecek.