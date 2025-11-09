2025 yılı itibarıyla Türkiye genelinde hayata geçen TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi, vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeye hazırlanıyor. Peki, TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ konut başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler, ödeme planı nasıl? E-Devlet üzerinden TOKİ başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar için süreç oldukça basit ve tamamen dijital bir platform üzerinden yürütülüyor. 2025 projelerine başvurular yalnızca e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilecek. Başvuru sırasında kullanıcıların T.C. Kimlik Numarası (TCKN) ve kişisel bilgilerini doğru ve eksiksiz şekilde sisteme girmeleri gerekiyor.

Başvuru adımları şu şekilde özetlenebilir:

e-Devlet'e giriş yapın: www.turkiye.gov.tr

adresinden e-Devlet şifrenizle giriş yapın.

TOKİ başvuru sayfasına erişin: "TOKİ Sosyal Konut Başvurusu" bölümüne tıklayın.

Başvuru formunu doldurun: Kişisel bilgiler, iletişim bilgileri ve başvurmak istediğiniz il/ilçe seçeneklerini belirtin.

Başvuruyu onaylayın: Formu dikkatlice kontrol ettikten sonra başvurunuzu tamamlayın.

Başvuru numarası alın: Başvurunuz tamamlandığında size özel bir takip numarası verilecek.

Bu dijital sistem sayesinde başvuru süreci hızlı, güvenli ve şeffaf bir şekilde yürütülüyor.

TOKİ KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ'nin 2025 sosyal konut projeleri başvuruları 10 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Başvurular, T.C. Kimlik Numarası'nın son rakamına göre aşamalı olarak alınacak:

10 Kasım 2025 (1. Gün): Son rakamı 0 olan vatandaşlar

11 Kasım 2025 (2. Gün): Son rakamı 2 olan vatandaşlar

12 Kasım 2025 (3. Gün): Son rakamı 4 olan vatandaşlar

13 Kasım 2025 (4. Gün): Son rakamı 6 olan vatandaşlar

14 Kasım 2025 (5. Gün): Son rakamı 8 olan vatandaşlar

15 Kasım 2025 itibarıyla sistem tüm vatandaşlara açılacak ve başvurular 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ sosyal konut projesine başvurabilmek için vatandaşların uyması gereken temel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Daha önce TOKİ veya başka bir kamu konut projesinden faydalanmamış olmak.

Başvurulan konutun bulunduğu il veya ilçede ikamet ediyor olmak veya ikamet şartına uygunluk sağlamak.

Aylık hane gelirinin TOKİ tarafından belirlenen üst sınırı aşmaması.

Her projenin il ve ilçeye göre kontenjanı farklılık gösterebilir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce il bazlı kontenjan ve proje detaylarını resmi kaynaklardan kontrol etmek önemlidir.

TOKİ ÖDEME PLANI NASIL?

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme planları, vatandaşların gelir seviyelerine ve seçilen konut tipine göre değişiklik gösterebiliyor. Genel hatlarıyla ödeme planları:

Peşinat: Konut bedelinin belirli bir yüzdesi peşin olarak ödenir.

Taksitler: Kalan bedel uzun vadeli ve düşük faizli taksitlerle ödenir.

Vade seçenekleri: 120 aya kadar taksitlendirme imkânı bulunur.

Bu ödeme modeli, düşük ve orta gelirli vatandaşlar için konut sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden başvuru yapmak için izlenecek adımlar şunlardır:

e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın.

"TOKİ Sosyal Konut Başvurusu" bölümüne erişin.

Başvuru formunu doldurun ve gerekli belgeleri sisteme yükleyin.

Başvuruyu onaylayarak başvuru numarasını alın.

e-Devlet üzerinden yapılan başvurular, hem güvenli hem de hızlı bir şekilde işleme alınmaktadır. Tüm başvuru geçmişi ve sonuçlar yine e-Devlet üzerinden takip edilebilir.

AŞAMALI BAŞVURU SİSTEMİ NEDİR?

TOKİ 2025 sosyal konut projelerinde aşamalı başvuru sistemi uygulanacak. Bu sistem, başvuruların T.C. Kimlik Numarası'nın son rakamına göre belli günlerde alınmasını sağlıyor. Böylece yoğunluk kaynaklı sistem aksaklıkları önleniyor ve başvuru süreci daha düzenli yürütülüyor.

Özetle, aşamalı başvuru sistemi şunları sağlar:

Başvuru yoğunluğunu dengeler.

Her vatandaşın başvurusunun güvenli bir şekilde alınmasını sağlar.

Başvuru sürecini daha planlı ve şeffaf hâle getirir.