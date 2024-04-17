TFF Başkan adayları kim? 2024 TFF başkan adayları?

18 Temmuz'da yapılacak TFF Başkanlık seçimine Servet Yardımcı ve Erdal Alkış aday olacağını açıkladı. Peki, TFF Başkan adayları kim? İşte isimler..

TFF BAŞKAN ADAYLARI KİM?

18 Temmuz'da yapılacak TFF Başkanlık seçimine Servet Yardımcı ve Erdal Alkış aday olacağını açıkladı.

SERVER YARDIMCI ADAYLIĞINI AÇIKLADI

"Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye'nin futbolda hak ettiği yerlerin çok gerisinde kalmış olması ülkemizin vizyonuna ters düşmektedir. 40 yıldır iş hayatının içindeyim, 20 yıldır da ulusal/uluslararası düzeyde yönetsel görevler üstlenmiş bir futbol adamı olarak yetkin liyakatli ekibimle birlikte birikim ve ilişkilerimi Türk futbolunun istifadesine sunma kararı almış bulunuyorum."

SERVER YARDIMCI KİMDİR?

Servet Yardımcı 26 Aralık 1957 yılında Rize'de dünyaya geldi. Bir dönem amatör olarak futbol oynayan yardımcı Rizespor'da yöneticilik yaptı.

Londra Metropolitan Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu.

Servet Yardımcı ilk kez 2008 yılında Hasan Doğan'ın listesinden Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna girdi.

Hasan Doğan döneminde Başkan Vekilliği görevi üstlenen Yardımcı sonrasında benzer şekilde Mahmut Özgener döneminde Başkan Vekili olarak görev yapmaya devam etti.

Mehmet Ali Aydınlar döneminde yönetim kurulu üyesi olan Yardımcı, 2012 yılında görevine başlayan Yıldırım Demirören döneminde ise 1. Başkan Vekili oldu.

Nihat Özdemir döneminde ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun FIFA ve UEFA ile ilişkilerini yürüttü.

2015 yılında UEFA Yönetim Kuruluna girmek için aday oldu ancak seçilmedi. 5 Nisan 2017'deki 41. UEFA Kongresinde yapılan seçimi kazanan Yardımcı, UEFA Yönetim Kuruluna girdi. 2021'de yeniden aday oldu ve tekrar seçildi.

Yardımcı son olarak 2022 yılında yapılan TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulunda görevini bıraktı.

ERDAL ALKIŞ ADAYLIĞINI AÇIKLADI

"Türk futbolunun üzerindeki maddi manevi kara bulutları dağıtmak ve güneşli aydınlık günler için; liyakatli, basiretli, bilgili, adil, şeffaf ve de tarafsız sürdürülebilir bir yönetim ile ama aynı zamanda sizlerin de desteğiyle TFF yönetimine talip olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Söz veriyoruz, size mahcup olmayacağız ve sizi mahcup etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ERDAL ALKIŞ KİMDİR

Erdal Alkış, 1966 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde dünyaya gelmiştir. İşletme üzerine eğitim gören Alkış, genç yaşlarında iş hayatına atılmış bir isimdir.

1986 yılında Kayseri'de ilk firmasını kuran Erdal Alkış, günümüzde kendi firmasını yönetmeye devam etmektedir.

Erdal Alkış aynı zamanda Türk-Hint İş Konseyi eski başkanıdır. Alkış, geçmiş dönemlerde yapılan seçimlerde TFF Başkanlığı için resmen aday olmuştur.

Erdal Alkış, Rusça, İngilizce, Arapça ve Çerkesçe bilmektedir.