Yeni emeklilik sistemi, son dakika gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ise işveren katkılarıyla birlikte ikinci basamak tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşerek, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) olarak hayata geçirilecek. TES ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. TES ne zaman yürürlüğe girecek? 2025 Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) nedir, şartları neler?

TES NEDİR?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), emeklilik sonrası gelir düşüşünü azaltmayı hedefleyen, çalışma hayatı süresince kazanılan yaşam standardının korunmasına destek veren ve ek emeklilik geliri oluşturmanın yanı sıra hane halkı tasarruflarının artırılmasını amaçlayan bir yapı olarak tasarlanmıştır.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, 30 Mayıs 2025 tarihli köşe yazısında tamamlayıcı emeklilik sisteminin detayları hakkında bilgi verdi. Doğan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Tamamlayıcı emeklilik sistemi üzerine uzunca bir süredir sigortacılar, emeklilik şirketleri, düzenleyici ve denetleyici kurum çalışıyor ve çalışmalar tamamlandı; Bakanlığa da gönderildi. Geri sadece yasal düzenleme kaldı. Bu çalışma kapsamında da dünyada bu sistemi uygulayan 20'den fazla ülkenin tamamlayıcı emeklilik modelleri incelendi, bu modellerin bir karması halinde, Türkiye'ye uygun bir model belirlendi.

Peki, nasıl bir sistem kurgulandı? Öncelikle; sistemin, sosyal güvenlik sistemi ile bir alakası olmayacak ama bir anlamda tamamlayıcısı olacak. Yani çalışanlar hem SGK çatısı altında olacak hem de tamamlayıcı emeklilik sistemine dahil olacak. Ana sistem; 2017 yılından bu yana uygulanan ve işverenlerin, çalışanlarını, zorunlu olarak bireysel emekliliğe dahil ettiği otomatik katılım sistemi üzerine kurgulanacak ki, bugün zaten 8 milyon çalışan otomatik katılım sistemi içinde.

TES NASIL BİR TAMAMLAYICI EMEKLİLİK?

Tamamlayıcı emeklilik sisteminin otomatik katılımdan en büyük farkı, işveren katkısının da sisteme dahil edilmesi olacak. Mevcut otomatik katılımda, çalışanların maaşlarından yüzde 3 kesinti yapılırken, devlet bu kesilen tutarın yüzde 30'u kadar katkı sağlıyor; işverenin ise herhangi bir katkısı bulunmuyor. Tamamlayıcı emeklilikte ise işverenler de katkıda bulunacak. Dünya genelinde işveren katkısı ortalama yüzde 3 iken, Türkiye'de sistem başlangıcında bu oran yüzde 0,5 olarak uygulanacak ve zamanla yüzde 3'e yükselebilecek.

Böylece sistem, çalışan, işveren ve devlet katkılarının birleşimiyle işleyecek. Örneğin, asgari ücretli bir çalışan için işverenin aylık katkısı yaklaşık 130 lira (yüzde 0,5 üzerinden) olacak. İkinci önemli fark ise, otomatik katılım sisteminde çalışanların işveren tarafından zorunlu olarak dahil edilip, istedikleri zaman veya hemen ertesi gün sistemden çıkabilmeleri mümkünken, tamamlayıcı emeklilik sisteminde çalışanlar istedikleri zaman sistemden çıkamayacak.