Tefrika ne demek? TDK'ye göre tefrika kelime anlamı nedir?

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TEFRİKA NE DEMEK?

Tefrika sözcüğü, birbirine kötülük etmeye değin varan sürekli anlaşmazlık, ikiye ayrılma.

Aynı zamanda, süreli yayınlarda bölüm bölüm yayımlanan, birbirini tamamlayan bölümlerden oluşan yazı dizisi anlamına gelir.

TDK'YE GÖRE TEFRİKA KELİME ANLAMI NEDİR?

Arapça tefri?a

1. isim Gazete veya dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi:

"Geçen yılki turnesini, gazetelerdeki tefrikalardan işitmeyen kalmadı." - Haldun Taner

2. sıfat Bu biçimde yayımlanan.

3. isim, eskimiş İkilik:

"Türkler arasına tefrika ve nifak koymak için de hürriyet vermişti." - Hüseyin Cahit Yalçın

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