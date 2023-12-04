TEFE-TÜFE ORANI KASIM 2023 | TÜİK kasım ayı enflasyon oranı arttı mı? TEFE-TÜFE oranı belli oldu mu?

Türkiye İstatistik Kurumu; emekli, memur ve asgari ücretlinin maaş zammını belirleyecek olan enflasyon rakamlarını açıkladı. TEFE-TÜFE oranı kasım ayı yüzde kaç olduğu merak ediliyor. Kira artış oranı 2023 ve aralık ayında kira zammı ne kadar olacak gündeme geliyor. TÜİK kasım ayı enflasyon oranı arttı mı ve TEFE-TÜFE oranı yüzde kaç olduğu sorgulanıyor. Peki, TEFE-TÜFE oranı kasım 2023! TÜİK kasım ayı enflasyon oranı arttı mı? TEFE-TÜFE oranı belli oldu mu?

TEFE-TÜFE oranı kasım ayında yüzde kaç olduğu gündeme gelirken, TÜİK kasım ayı enflasyon oranı arttı mı, TEFE-TÜFE oranı belli oldu mu merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Kira artış oranı yüzde kaç zam yapılır ve TÜİK kasım ayı enflasyon oranı arttı mı gündeme geliyor. TEFE-TÜFE oranı kasım 2023! TÜİK kasım ayı enflasyon oranı arttı mı? TEFE-TÜFE oranı belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

TEFE-TÜFE ORANI KASIM 2023

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53,40, yurt içi üretici fiyatları yüzde 53,15 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 3,28, Yİ-ÜFE yüzde 2,81 yükseldi.

TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 60,09, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 61,98 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2022'ye göre yüzde 42,59, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 42,25 arttı.

TÜİK KASIM AYI ENFLASYON ORANI ARTTI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayında yüzde 3,92, temmuzda yüzde 9,49, ağustosta yüzde 9,09, eylülde yüzde 4,75, ekimde yüzde 3,43 artan enflasyon kasımda yüzde 3,28 arttı. Böylece yıllık enflasyon yüzde 61,98 oldu.

TEFE-TÜFE ORANI BELLİ OLDU MU?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,40 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %37,54 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,86 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,31 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %11,17 ile konut oldu.

143 TEMEL BAŞLIKTAN 113'Ü ARTTI

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Kasım ayı itibarıyla, 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,56 olarak gerçekleşti.