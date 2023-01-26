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Teams çöktü mü? Teams neden açılmıyor? 26 Ocak Teams sorun mu var?

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Teams çöktü mü? Teams neden açılmıyor? 26 Ocak Teams sorun mu var?

Microsoft Teams çöktü mü? Online eğitim, iş toplantıları gibi pek çok kalabalık etkinliklerde kullanılan Teams'e neden girilmiyor? Yaşanan erişim sorununun Türkiye merkezli olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Teams çöktü mü? Teams neden açılmıyor? 26 Ocak Teams sorun mu var?

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Microsoft'un Teams uygulamasının çöküp çökmediği araştırılıyor. Yaşanan erişim sorunu nedeniyle Teams kullanıcıları uygulamaya giriş yaparken yaşadığı problemin ardından arama motorlarında Teams çöktü mü? Teams neden açılmıyor? 26 Ocak Teams sorun mu var? sorularını araştırdı.

TEAMS ÇÖKTÜ MÜ?

Online eğitim başta olmak üzere, evden çalışma ve uzaktan toplantı ve görüşmeler için yoğun olarak kullanılan Microsoft'un Teams uygulaması çöktü. Yaşanan erişim sorununun Türkiye merkezli olup olmadığı araştırılıyor.

İnternet servislerinde yaşanan erişimi sorunlarını anlık olarak izleyen Down Detector'un canlı haritalarına da durum bu şekilde yansıdı.

Teams çöktü mü? Teams neden açılmıyor? 26 Ocak Teams sorun mu var?

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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