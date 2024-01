TBMM İsveç'in NATO üyeliğini onayladı mı? İsveç NATO'ya girdi mi?

TBMM İsveç'in NATO üyeliğini onayladı mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin oylama yaptı. Oylama sonucu sonrası TBMM İsveç'in NATO üyeliğini onayladı mı merak edildi. Peki, İsveç NATO'ya girdi mi? Detaylar...

TBMM İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNİ ONAYLADI MI?

İsveç'in NATO üyeliğine onay veren protokolle ilgili kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Genel Kurul'da 346 milletvekili oy kullanırken milletvekillerinden 287'si "evet", 55'i ise "ret" oyu verdi. Öte yandan İsveç'in NATO'ya üye olabilmesi için Macaristan Meclisi'nden de onay alınması gerekiyor.

KANUN TEKLİFİ YASALAŞTI

Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife "ret" oyu verirken, 4 milletvekili "çekimser" oy kullandı.

GERİYE SADECE MACARİSTAN KALDI

Türkiye'nin ardından Macaristan'ın da İsveç'in üyeliğine onay vermesi gerekiyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, İsveç'in NATO üyeliğini görüşmek üzere İsveçli mevkidaşı Ulf Kristersson'a davet mektubu gönderdiğini söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre 18 Ocak'ta konuşan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın özel kalem müdürü Gergely Gulyas "İsveç onlara güvenimizi artırmak; kendilerini müttefikimiz ve dostumuz olarak görmemiz için hiçbir adım atmıyor. Sanki NATO üyeliği öncelikleri değil gibi" diye konuşmuştu. Gulyas, "İsveç Başbakanı veya Dışişleri Bakanı bizi arayıp Macaristan Parlamentosu'nun çekincelerinin neler olduğunu sormalı." demişti.

Öte yandan Orban hükümeti, İsveç'e onay verme konusunda sona kalmayacaklarını da söylemişti. Fakat Macaristan Parlamentosu şu anda kış arasında. Meclisin şubat ortası toplanması bekleniyor. Diğer NATO üyelerine kıyasla Rusya ile daha iyi ilişkilere sahip Macaristan, Finlandiya'nın üyeliğine de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Finlandiya NATO'ya üye olabilir." açıklamasından 10 gün sonra onay vermişti.