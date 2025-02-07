Taşıt kredisinde faizler düştü mü, faiz oranı kaç 2025? Taşıt kredisi faiz oranları nasıl olacak?

2025 yılı itibariyla taşıt kredisi faiz oranları bankalar arasında değişiklik göstermeye devam ediyor. Araç sahibi olmak isteyenler, taşıt kredisi faiz oranları düştü mü, faiz oranları ne kadar oldu? sorularına yanıt arıyor. Peki, 2025'te taşıt kredisi faiz oranları nasıl olacak? İşte detaylar…

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI KAÇ?

Merkez Bankası faiz politikaları, enflasyon ve döviz kuru gibi ekonomik faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösteren taşıt kredisi faiz oranları, bankaların Şubat 2025 itibarıyla sunduğu güncel faiz oranlarıyla gündeme geldi. Kredi miktarına, vadesine ve başvuru sahibinin kredi notuna göre değişkenlik gösteren faiz oranları bankadan bankaya değişebiliyor.

Taşıt kredisi faiz oranları

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI GÜNCEL LİSTE NASIL?

Bankaların 48 ay vadeli 200.000 TL taşıt kredisi için sunduğu güncel faiz oranları ise şu şekilde:

Garanti BBVA: %3,39

Akbank: %3,45

Vakıf Katılım: %3,49

İş Bankası : %3,75

Taşıt kredisi 2025

2025'TE TAŞIT KREDİSİ FAİZLERİ NASIL OLACAK?

2025 yılında faiz oranlarının nasıl seyredeceği konusunda şu olasılıklar ön plana çıkıyor:

Faizler düşer mi?

Enflasyonun kontrol altına alınması ve Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapması durumunda taşıt kredisi faizleri de düşebilir.

Faizler yükselir mi?

Döviz kurlarındaki artış, küresel ekonomik dalgalanmalar ve enflasyon oranlarının yükselmesi durumunda kredi faizlerinde de artış görülebilir.

Taşıt kredisi faiz oranları

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