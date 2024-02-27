TAKSİT KALKTI MI? Kredi kartına taksit kaldırılıyor mu, neden kalktı? Taksit kaldırıldı mı?

Kredi kartlarına taksit uygulamasının kaldırıldığına yönelik iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kredi kartına taksit kaldırılıyor mu, neden kalktı? Taksit kaldırıldı mı? Taksit kalktı mı? sorularına yanıt aranıyor. İddiaları yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartına taksit konusuna ilişkin açıklama yaptı. Kredi kartına taksit kaldırılıyor mu, neden kalktı? Taksit kaldırıldı mı? Taksit kalktı mı? Detaylar haberimizdedir...

TAKSİT KALKTI MI?

Kredi kartlarına taksit uygulamasının kaldırıldığına yönelik iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İddiaları yalanlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" dedi.

KREDİ KARTINA TAKSİT KALKIYOR MU?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin iddiaları yalanlayan açıklamasını alıntılayan Bakan Şimşek, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk.

Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

Mehmet Şimşek'in alıntıladığı ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler yer alıyordu; "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."